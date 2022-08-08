Под мостами Москвы появятся новые общественные пространства

Проект велопешеходного моста через Яузу. Фото: mos.ru

Под мостами обычно жизни нет - мусор, грязь, бродячие собаки. Но теперь все меняется. Благоустройство добралось и в эти заброшенные места. В скором времени они превратятся в новые общественные пространства. Рассказываем о некоторых проектах.

ПОЕЗДА И МАШИНЫ ПОЕДУТ НАД БЕГУНАМИ

Под Московским центральным кольцом (МЦК) и Северо-Восточной хордой проложат еще один маршрут - для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок. Для этого на северо-востоке столицы через Яузу перекинут третьим, нижним «этажом» специальный мост длиной 100 метров. Над ним уже находятся две переправы - для поездов МЦК и машин на хорде. Новое место для отдыха и спорта станет частью единого пространства, в который входят парк «Свибловские пруды», Леоновская роща и парк «Сад будущего». Здесь высадят газоны, цветники, поставят фонари. А у жителей соседних районов Ростокино и Свиблово появится удобный путь, чтобы ходить в гости друг к другу.

ДОРОГУ - ПЕШЕХОДАМ

Фото: mos.ru

Парк спорта «Яуза» и парк «Акведук» на северо-востоке города свяжут пешеходные, беговые и велосипедные дорожки длиной 180 метров. Их разместят под 2-м Ростокинским мостом. Пока в этом месте проходит проезжая часть на две полосы, а для пешеходов остается лишь узкий тротуар со стороны реки Яузы. По проекту здесь построят под мостом велопешеходную переправу длиной 90 метров, высадят газоны и цветы, проложат наземные пешеходные переходы и велопроезды. Рядом поставят пункт проката. Между районами Ростокино и Алексеевский откроется дополнительный маршрут.

ЭКСТРИМ-ПАРК И КАЧЕЛИ

Фото: mos.ru

Под Севастопольским путепроводом в Ясенево на юго-западе столицы разместят сразу несколько спортплощадок - для пинг-понга, экстремальных трюков, стритбола и воркаута. Скейт-парк площадью 495 квадратных метров подойдет для начинающих райдеров и профессионалов. Здесь можно будет учиться скейтбордингу и езде на самокате, а также отрабатывать сложные элементы. Рядом поставят скамью-трибуну в виде амфитеатра и подвесные качели для детей и взрослых. Здесь же появятся павильоны проката спортивного снаряжения, туалеты и кафе с летней террасой. Новое общественное пространство свяжет западную и основную части Битцевского леса.

ОТДЫХАЙ, СТУДЕНТ!

Визуализация будущего кампуса МГТУ им. Баумана. Фото: mos.ru

Между Басманным районом и Лефортово в районе будущего кластера университета имени Баумана построят мост диной 100 метров с местами отдыха. Площадку около опор переправы и пандусов на берегу Яузы отдадут под скейт-парк. А на самой переправе разместят пространство для отдыха и учебы студентов соседнего вуза.

КАБИНЕТ НА ПРИРОДЕ

Под пешеходным мостом-перголой длиной 90 метров на берегу Москвы-реки в Причальном проезде в Западном округе столицы устроят уличный коворкинг. Здесь появятся удобные рабочие места – столики и стулья, а также «подвесные служебные кабинеты» – лавочки со столами на цепочках. Мост, словно навес, спрячет и дождя, и от солнца. Рядом вырастет мини-сад, в котором можно будет увидеть более 14 видов деревьев и многолетних кустарников, дикие и злаковые травы.

Во время благоустройства здесь ещё соорудят амфитеатр. В нем можно проводить не только спектакли и соседские праздники, но и работать с ноутбуком. На этой же площадке можно развернуть мобильный экран и показывать кино на свежем воздухе.