Совсем скоро погода в Москве снова удивит: город вновь расплавит зной Фото: Иван МАКЕЕВ

Неделя для жителей столицы началась с прохлады - в понедельник днем от силы +20, сразу на десять градусов меньше, чем в выходные. Для кого-то долгожданная передышка после жары в Москве. Для кого-то грусть-печаль, скоро осень. В любом случае - это ненадолго! Совсем скоро погода в Москве снова удивит: город вновь расплавит зной, причём такой, какого нынешним летом ещё не было. Могут быть побиты и рекорды за все 140 лет метеонаблюдений.

Во вторник в столице не выше +21…+23 градусов, в среду +24, в эти дни возможны небольшие дожди. Принесёт их холодный волновой фронт атлантического циклона.

- С четверга установится шикарная погода, солнечная и сухая! - обещает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В четверг днем +26, в пятницу +28.

Впрочем, по ночам на удивление прохладно. В ночь на четверг, 11 августа, в Подмосковье воздух может остыть до +7 градусов. Перепад температур а течение суток - почти на 20 градусов!

На выходные смело можно планировать поездки на дачу, походы, отдых у подмосковных водохранилищ. На природе будет комфортнее, чем в мегаполисе. В субботу синоптики сулят пекло, +31 градус, в воскресенье до +33. Если прогноз сбудется, это будет самая сильная жара с начала лета. Пока звание самого знойного дня 2022 года - у 11 июля, когда столица раскалились до +32,8 градуса.

Абсолютные рекорды за 140 лет метеонаблюдений, скорее всего, устоят, однако все на грани. Максимум для 13 августа, +31,5 градуса, зафиксирован в 2006 году. А рекорд для 14 августа держится больше 70 лет, с 1948 года, +34,1 градуса.

Что нас ждёт дальше?

- В августе редко случаются долгие периоды устойчивой жары. На следующей неделе температура вряд ли будет дотягивать до +30, скорее можно рассчитывать на +28 градусов. И без существенных осадков. Прохладнее станет в третьей декаде августа, около +25. И это прекрасно для финальных дней лета! Сильного похолодания в прогнозах пока не видно, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.