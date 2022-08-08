Губернатор Московской области объявил, что к 1 сентября в регионе откроются 15 новых школ

В число открывающихся в Подмосковье 1 сентября школ и детских садов войдут учреждения в Лобне, Балашихе, Мытищах и Подольске, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важные школы: Павловский Посад - на 1100, в Опалихе - на 825 мест, в Лобне - на 400 мест», - уточнил Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что при Физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном появится новый корпус начальной школы.

«Детские сады к 1 сентября будут открыты в Балашихе, Мытищах, Подольске. Это территории, где запрос на начальное образование также очень высок», - пояснил губернатор.

Глава региона отметил, что образовательные учреждения должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и школ, где проводится капитальный ремонт. 1 сентября в школы Подмосковья пойдут учиться более 1 млн юных жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщил, что одна из главных задач - поддержать семьи с небольшими доходами. Все первоклассники из малообеспеченных семей получат рюкзаки со школьными принадлежностями. Многодетные семьи, где есть школьники, получат по 3 тыс. руб. на ребенка. Малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья - по 13 тыс. руб. Выплаты к школе придут автоматически с 10 августа.

Предварительно родителей проинформируют. На телефон придёт СМС- сообщение и письмо на электронную почту.