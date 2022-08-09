Стало известно, как будут выглядеть новые станции метро «Остров Мечты» и «Загорье» в Москве

Ст. Остров Мечты. Фото: Москомархитектура

Определен архитектурный облик двух станций Бирюлевской линии метро - «Остров Мечты» и «Загорье». В соревновании принимали участие как известных архитектурные бюро, так и молодые коллективы.

Ст. Остров Мечты. Фото: Москомархитектура

- Выбор победителей – максимально ответственное решение, поскольку от этого будет зависеть весь процесс реализации. Но сложностей бояться не надо, на моей памяти много проектов, которые казались чересчур оригинальными, но в итоге уже построены и вызывают восхищение и у профессионального сообщества, и у горожан, - сказал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

Ст. Остров Мечты. Наземный павильон. Фото: Москомархитектура

Победителями конкурса стали два архитектурных бюро – «Тотемент/Пэйпер» предложил проект станции «Остров Мечты», а «ЮНК интерьер» разработал дизайн для «Загорья».

Ст. Остров Мечты. Платформа. Фото: Москомархитектура

Станция «Остров Мечты» похожа на круглый павильон, преимущественно из белых металлических панелей с красными элементами.

Ст. Остров Мечты. Зона эскалаторов. Фото: Москомархитектура

- Планируется использовать металлические кассеты, алюминиевые композитные панели и полированный гранит Санарский и Цветок Урала. Черно-белые узоры, покрывающие стены и потолок платформенного зала по идеи архитекторов будут символизировать соединение двух миров – земного и подземного, связанные с образами и мифами древнего мира, - рассказали в Москомархитектуре.

Ст. Загорье. Наземный павильон. Фото: Москомархитектура

Станция «Загорье» будет посвящена прогрессу российской промышленности и сырьевому богатству страны. Для отделки будут использовать много металла. На платформе появится стена с круглыми отверстиями, ассоциирующаяся с листом прокатного металла.

Ст. Загорье. Зона турникетов. Фото: Москомархитектура

Напомним, Бирюлевская линия метро пройдет по семи районам и административным округам Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. Ее планируют ввести в эксплуатацию до 2027 года.

Ст. Загорье. Платформенный зал. Фото: Москомархитектура

Станция «Остров Мечты» станет пересадочной с «Технопарка» Замоскворецкой линии. Проектируемая станция «Загорье» будет расположена вдоль Липецкой улицы.