Собянин: К началу учебного года в Москве построят 20 школ и детсадов

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Триста дошкольников и 250 учеников начальных классов уже 1 сентября придут в только что построенный учебный корпус на Смольной улице в Левобережном районе столицы. Новое здание школы №158 сегодня, 9 августа, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Левобережном построили и запустили буквально в прошлом году прекрасное новое здание школы по индивидуальному проекту, - сказал мэр. - И здесь рядышком в этом году запускается еще одно здание, состоящее из детского сада и школы для первоклашек. Так, чтобы детки, которые идут в детсад, могли перейти в первый класс, адаптироваться к школе и уже потом переходить в большую школу».

По его словам, к началу учебного года 2022 - 2023 в городе построят 20 образовательных комплексов - как детсадов, так и школ. А всего с начала этого года их уже сдали 22.

«До конца года еще 22 здания будут готовы, то есть более 60 детских садов и школ будет сдано в этом году, - уточнил Собянин. - А в течение ближайших лет еще порядка 130».

Сегодня в Левобережном районе мэр также побывал на стройплощадке реконструируемой детской поликлиники №133 там же, на Смольной улице. Ее планируют обновить раньше намеченного прежде срока.

«Занимаемся реконструкцией поликлиник, - напомнил Собянин. - Тяжелый, конечно, процесс, потому что приходится отселять персонал, детишек из этой детской поликлиники и направлять в другую - соседнюю. Неудобства в течение почти года, но потом получится новая современная клиника. Мы не запустим ее по плану в первом полугодии следующего года, но, может, в первом квартале уже сделаем».

Мэр добавил, что фактически здесь проводится не ремонт, а строительство новой поликлиники на месте старой. «Новое оборудование, новая планировка внутри, новые лифты, - сказал Собянин. - Сделаем как можно быстрее, но при этом, конечно, не должно пострадать качество».

КОНКРЕТНО

В новом здании школы №158 на Смольной улице на четырёх этажах разместятся:

- группы дошкольных отделений с игровыми комнатами, спальней, буфетными и раздевалками, а также стенами-трансформерами;

- актовый и музыкальный залы;

- библиотека с читальным залом;

- кабинеты для кружков и творческих занятий;

- столовая;

- медицинский блок;

- кабинеты психолога и логопеда.

Потоки детей разного возраста разделят. Для этого дошкольникам и школьникам обустроят отдельные входы.

ЦИФРЫ

Начиная с 2011 года, в Москве построили 488 зданий образовательных комплексов. Из всех новых детсадов и школ 283 корпуса возвели за счет городского бюджета, 205 - за счет инвесторов.