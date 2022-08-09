Достаточно понюхать, и ваша собака мертва: рядом с Бутовским лесопарком кто-то массово травит собак

Отравы подсыпают в мясо

По меньшей мере 17 собак погибли недалеко от Бутовского лесопарка. Владельцы собак считают, что в округе объявились догхантеры:

- Первые случаи, видимо, пробные, были еще в апреле-мае: тогда погибли пять собак, - рассказала корреспонденту KP.RU местная жительница Вера Р. – Но массовая травля началась на прошлой неделе. Погибли уже 17 животных, последний случай отравления был буквально сегодня. К счастью, хозяин вовремя отобрал у собаки отраву, вколол ей витамин В6 и отвез в ветклинику. Мы сейчас все со шприцами ходим – есть всего 20 минут, чтобы спасти животное, потом будет поздно.

По словам «собачников», травят их питомцев «человеческим» лекарством, которое свободно продается в аптеках – как в виде таблеток, так и порошком. Чтобы не только в сосисках и мясе его прятать, но и просто рассыпать по обочинам: так его будет достаточно понюхать – и собака уже будет мертва. Симптомы у всех одинаковые: потеря сознания, пена изо рта, смерть.

Отрава на тропинках

- Мы думаем, все это из-за нашего леса: мы выгуливаем там собак, потому что единственная альтернатива – малюсенькая площадка. В том же лесу не так давно стали мамочки с колясками гулять и спортсмены бегать – они недовольны нашими питомцами, и в чате района даже были люди, которые угрожали их отравить, - говорят местные «собачники». — Мы просили у администрации помощи, пытались решить этот конфликт мирно, но все безрезультатно.

Часть собаководов просто похоронили своих питомцев. Другие намерены выяснить, что стало причиной гибели животных – для этого нужно провести соответствующую экспертизу. По словам местных жителей, полиция отраву в качестве вещдоков не приняла и порекомендовала провести экспертизу самостоятельно – стоит она, правда, около 80 тысяч рублей.

Однако заявления от владельцев животных зарегистрировали, как положено.

- Заявления по факту массового отравления животных поступило в полицию 4 августа, -сообщили корреспонденту KP.RU в ГУ МВД России по Московской области. – Сейчас по ним проводится проверка.

Мы будем следить за развитием событий.