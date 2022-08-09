На территории Москвы заметили краснокнижную ласку

В этом году ласок видели в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», в комплексном заказнике «Зеленоградский» и на других территориях. Фото: Кристина Саакян

Смотришь на чудесный снимок, сделанный волонтёром Мосприроды Кристиной Саакян, и думаешь, какой всё-таки прикольный и трогательный зверёк, эта ласка. Глазки как пуговки, носик слегка курносый, на хрупком тельце меховой полушубок. Практически плюшевая игрушка. Не хватает только атласной ленточки на шее, завязанной бантиком.

А потом начинаешь читать. И приходишь в ужас.

Ласка, оказывается, виртуозный и беспощадный охотник. Она убивает мышей укусом в шею, да так, чтобы вывихнуть позвонки (в этом случае жертва теряет способность двигаться). Этот зверь чрезвычайно проворен и кровожаден. И к тому же постоянно хочет есть. За один год ласка может уничтожить две тысячи мышей.

В общем, как поговаривал Шукшин в известном фильме, мелкая блоха злей кусает.

И в наших краях она тоже водится. В том числе, и в Москве.

Накануне сфотографировать ласку удалось сразу в двух местах - в долине реки Сетунь (Ново-Переделкино) и в Битцевском лесу. С учётом того, что зверь крайне осторожен и нелюдим, удача небывалая. В Красную книгу Москвы он занесён под 3-й категорией редкости.

Как сообщили «КП» в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в этом году ласок видели в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», в комплексном заказнике «Зеленоградский» и на других территориях. Летом цвет меха у этого животного буро-коричневый, однако брюшко, горло и внутренние поверхности лап, как и зимой, белые.

Среди ласок не бывает вегетарианцев. В их основное меню входят мыши, землеройки, кроты, ящерицы, небольшие крысы, лягушки, ужи, полевки и другие животные.

- Это исключительно дикий зверь, - напомнили в Мосприроде. - А потому не надо приближаться к нему и уж тем более пытаться погладить. Зверёк, защищаясь, может запросто укусить.

В отряде хищных это самый маленький зверь (самый крупный - белый медведь, он может перевесить 5 тысяч ласк вместе взятых).