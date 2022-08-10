Валентина Талызина, Игорь Костолевский, Евгения Симонова - ударники театрального фронта

Актриса Московского академического театра им. Моссовета Валентина Талызина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Большинство московских театров еще отдыхают. Но есть ударники, которые вышли на работу и вкалывают. Тем более, что в отсутствие конкурентов билеты на спектакли разлетаются как горячие пирожки. Мы сделали обзор, что интересного можно увидеть на столичных подмостках в последний месяц лета.

В Театре им.Моссовета:

24 августа на сцене «Под крышей» – премьерные показы спектакля «Человек в закрытой комнате». Это театральное роуд-муви с элементами магического реализма в постановке режиссера Павла Пархоменко. Жанна, главная героиня, приезжает в родной провинциальный городок на похороны отца. Но отец вдруг «оживает» и начинает разговаривать с ней…

12, 27 августа на Основной сцене театра - «8 любящих женщин» в постановке Евгения Марчелли. Детективная история о том, как дамы трех поколений одной семьи ведут расследование убийства главы клана. Спектакль со звездным женским составом: Евгения Крюкова, Екатерина Гусева, Ольга Остроумова, Ольга Кабо…

14 и 28 августа можно увидеть премьерный спектакль «Волки и овцы» по пьесе Островского. Это бенефис Валентины Талызиной. Она играет роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой, в её характере намешано все: от корыстолюбия и расчетливости до богобоязненности и милосердия.

Открыл новый сезон Театр на Таганке. Репертуар на любой вкус: «Бег» (12 августа), «Беги, Алиса, беги» (16, 17 августа), «Миллионерша» (18 августа), «Старший сын» (19 августа)… -

18 августа на Основной сцене—спектакль по мотивам пьесы Гоголя «Женитьба. Трагедия?». Это вторая постановка петербургского режиссера Андрея Гончарова. Русские свадебные ритуалы претерпели немало изменений с 19 века, исчезли свахи и смотрины, приданое и социальный статус уже не играют столь значимой роли. Непоколебимым остается одно —мечта каждой невесты об идеальной свадьбе, разбивающаяся о суровый инфантилизм женихов. «Право, такое затруднение – выбор!», — жалуется Агафья Тихоновна, оставляя решение о будущем супруге за волей случая.

В конце августа начинает работать Театр им.Маяковского:

20 августа - «Школа жен» - постановка Миндаугаса Карбаускиса комедии Мольера. Богатый господин Арнольф, проведший бурную молодость, решает, наконец, жениться. Чтобы не стать рогоносцем, он «выращивает» себе будущую жену из бедной девочки, полагаясь на её чистоту, наивность и бесхитростность. В главных ролях Анатолий Лобоцкий и Наталья Палагушкина.

21 августа - «Пигмалион» - постановка Леонида Хейфеца пьесы Бернарда Шоу с Игорем Костолевским в роли профессора Хиггинса.

Актер Игорь Костолевский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

29 августа - «Московский хор» - спектакль Никиты Кобелева по пьесе Людмилы Петрушевской. В центре внимания три поколения одной некогда большой, дружной и счастливой семьи. В спектакле заняты: Евгения Симонова, Татьяна Орлова, Зоя Кайдановская, Михаил Евланов...

Актриса Евгения Симонова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

28 августа - «Бердичев». Автор пьесы – драматург, сценарист Фридрих Горенштейн. Он автор сценариев к фильмам «Солярис» Андрея Тарковского, «Раба любви» Никиты Михалкова и др. «Бердичев» – это театральный хит, мини-сериал, сага о послевоенной жизни. В центре сюжета – судьба двух сестёр, Рахили и Злоты. Актрисы Татьяна Орлова и Татьяна Аугшкап наделяют своих героинь колоритной характерностью. Зал на это живо реагирует. Кстати, на сайте театра идет онлайн трансляция многих спектаклей «Маяковки». В том числе и «Бердичева». Можно устроить себе театр, не отходя от любимого дивана. По-домашнему уютно и дешево. Цены на онлайн просмотры: 300-400 руб.

В августовской афише Театра Романа Виктюка - спектакли-визитные карточки этой труппы: «Служанки», «Путаны», «Сергей и Айседора», «Саломея», «Федра»… Из нового стоит обратить внимание, что в августе в театре начнет работу лаборатория для молодых режиссёров «Российский авангард". Самые интересные и перспективные эскизы будущих спектаклей предстанут на суд зрителей.

В августе в онлайн формате будет работать Малый театр, который покажет два премьерных спектакля. Цены на билеты смешные – 400 рублей. Можно смотреть всей семьей.

12 августа – «Петр I». Сценическая версия Малого театра по пьесе Мережковского «Царевич Алексей» в 2-х частях. В спектакле использованы фрагменты романа Мережковского «Антихрист. Пётр и Алексей» и пьесы Горенштейна «Детоубийца». Действие происходит в Санкт-Петербурге и Неаполе в 1717-18 годы.

26 августа – «Идиот» в постановке Андрея Житинкина. История князя Мышкина - «чистой души», попавшей в пекло людских страстей, трогает не одно поколение зрителей.