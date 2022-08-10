Ностальгия по роликам: где взять напрокат в парках Москвы

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса прочно вошли в летнюю жизнь москвичей, вытеснив ролики. Раньше их можно было взять в аренду в каждом парке, чтобы объехать территорию или просто покататься ради развлечения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса прочно вошли в летнюю жизнь москвичей, вытеснив ролики. Раньше их можно было взять в аренду в каждом парке, чтобы объехать территорию или просто покататься ради развлечения. Теперь днем с огнем не сыщешь. Ролики напрокат - нынче редкость.

Ходынское поле

Прежде, чем я нашла прокат с роликами, обзвонила больше 20 парков столицы. Во многих сказали, что убрали ролики из аренды, потому что самокаты и гироскутеры моднее. Вспоминаю свое детство, когда мне папа купил ролики с фиолетовыми гелевыми колесиками, я каталась на них каждый день. Мне завидовали все во дворе. Потом опыт катания на роликах помог мне с легкостью стать на коньки и не бояться льда. А теперь говорят, что ролики немодно. Но мода всегда циклична – сейчас убрали, поскучают и снова запустят.

Ролики напрокат - нынче редкость. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нашла только шесть парков, где еще остался прокат роликов. Решила поехать в ближайший – в Парк Ходынское поле. Прокат находится в здании дирекции (недалеко от станции метро «ЦСКА»).

- В наличии имеются все размеры роликов – с 26 по 48, а также защита и шлем. Лучше брать ботинки на размер больше, - рассказали в прокате.

Если вы забыли носки, то вам выдадут новую пару. Ролики отличаются по цветам: черные и оранжевые - для взрослых, а розовые, голубые и желтые - для детей. Переобуться можно в крытом прокате, здесь же оставить обувь и вещи.

- Мне кажется, что ролики стали громоздкими...

- Они профессиональные, хорошо держат ноги. Но на таких роликах нет тормоза, как на любительских. Если вам кажется, что вы не сможете самостоятельно поехать, то можете позаниматься вместе с инструктором, - посоветовали в прокате.

Инструктор показала несколько упражнений, напомнила, что нужно сгибать колени при катаниях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Инструктор показала несколько упражнений, напомнила, что нужно сгибать колени при катаниях. И мы сделали несколько кругов вокруг фонтана. Правда, вокруг него уложены плиты и по ним ехать немного затруднительно, лучше идти на специальные дорожки.

Кататься в парке можно хоть до самого вечера, объезжая зеленые холмы, спортивные площадки, осматривая район с небоскоебами Ходынки.

Время работы: будни с 12.00 до 21.00, выходные с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час в будни – 350 рублей, 1 час в выходные – 400 рублей, защита и шлем – 150 рублей, инструктор по роликам – от 2500 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парк Горького

В одном из самых больших парков Москвы открыли сразу четыре пункта проката: на набережной у Андреевского пешеходного моста, у входа на Пушкинскую набережную, напротив причала и на Фонтанной площади.

- Ролики у нас всегда пользовались спросом. Сейчас меньше, но мы пока не выводим из аренды. Есть и мужские, и женские, - говорят в прокате.

Кататься лучше всего вдоль набережной, где есть велосипедные дорожки.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час – 400 рублей, налокотники – 100 рублей. Нужен залог 5000 рублей.

ВДНХ

В запрудной зоне есть огромная площадка для роллеров. Там же расположен и современный пункт проката с раздевалками и лаунж-зоной возле Пруда №3.

- Площадка открыта круглосуточно, вход бесплатный. Здесь могут учиться новички и тренироваться профессиональные роллеры. Визуальное оформление площадки интуитивно понятно: разметка указывает, что нужно делать на каждом этапе тренировки, - рассказали на ВДНХ.

Качественный асфальт, который подойдет для проката на роликах, на ВДНХ практически везде. Можно насладиться поездкой по живописным берегам реки Каменки или по центральным аллеям Выставки.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час – 300 рублей, 2 часа – 400 рублей, комплект защиты – бесплатно, камера хранения – 100 рублей за сеанс.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сокольники

Роллерам нравится кататься в этом парке, так как много зелени, есть тенистые аллеи парка, красивые фонтаны, а главное – хороший асфальт.

- В начале сезона мы не взяли в прокат ролики, но по многочисленным просьбам добавили их, - рассказали в парке.

Прокат находится на Главной аллее. Москвичи могут взять в аренду детские и взрослые ролики. В наличии есть раздвижные модели от 28 до 45 размеров и классические от 42 до 45 размеров. Особенно девушек и детей порадует, что коньки можно выбрать по цвету. В прокате можно взять защитную экипировку.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час - 300 рублей, защитный комплект – 100 рублей. Нужен залог – 1000 рублей.

Северное Тушино

Роллерам нравится кататься в парке так как много зелени, есть специальные дорожки, красивая набережная, откуда открывается вид на порт Северного Речного вокзала. В парке есть зоны отдыха у воды, кафе.

- В наличии есть ролики от 34 до 46 размера, - рассказали в прокате.

Пункт проката расположен недалеко от смотровой площадки и набережной.

Время работы: с 11.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час - 300 рублей. Нужен залог 5000 рублей.

Парк у прудов «Радуга»

Кататься в парке на роликах понравится тем, кто любит максимально природные парки. На его территории каскад прудов в форме дуги - Большой Графский и Итальянский пруды. Здесь многочисленные пешеходные и велосипедные дорожки.

Пуенкт прокат расположен напротив Жемчуговой аллеи.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час - 200 рублей. Нужен залог: документ (паспорт, водительские права) или 2000 рублей.