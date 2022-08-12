А я иду на яхте по столице: где научиться, сколько стоит, какая экипировка понадобится

А это корреспондент «КП» Андрей Абрамов пытается вжиться в роль крутого яхтсмена Фото: Андрей АБРАМОВ

Позвали участвовать в регате — гонке судов. Я сразу отказался. Не умею!

— Ничего и не надо уметь!

После этих слов я попросил собеседницу скорее огласить время и место старта. Ведь для нас, журналистов, нет большего счастья, чем написать о том, в чем совсем не разбираешься.

Регату проводили в акватории Химкинского водохранилища на Водном стадионе. Советский памятник архитектуры сейчас делят фешенебельный ресторан и пара яхт-клубов. Самый деятельный и активный — PROyachting. Девять лет назад его основала участница трех Олимпиад Екатерина Скудина.

В моем сознании бедняка яхты стояли в одном ряду с роскошью и богатством. Где-то между «Майбахом», шампанским «Моет» и фигуристыми девушками в купальниках. Прибыв к Водному стадиону, увидел только «Майбахи». Игристое не плескалось на палубы, а вдоль берега — ни единого бикини. Даже напротив: все дамы в целомудренной экипировке. Вместо бокала шампанского выдали садовые перчатки — чтобы рученьки не натереть.

Да уж, думал, история будет про красивую жизнь, а они тут спортом занимаются.

Прогулу ну яхте лучше совершать ближе к вечеру, чтобы ловить косое закатное солнце в объектив Фото: Андрей АБРАМОВ

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ НА ВОДЕ

Новичкам полагается шкипер — инструктор, рулевой. В PROyachting используют яхты J/70, которые собирают на верфях во Франции. На таких же проводят мировые соревнования и европейские кубки.

— Дорогая… — вздыхает наш шкипер Андрей Паршиков. Он мастер спорта по парусному спорту. — До февраля 3 млн рублей стоила.

— Разве дорого? Вот 3 млн долларов — это много. А 3 млн рублей — это же просто хорошая иномарка сейчас так стоит, — вновь разочаровываюсь недостаточным уровнем роскоши.

— Так за 3 млн рублей вы можете купить яхту с каютой. А тут только палуба и паруса.

К слову, российские яхты в парусном спорте тоже есть — строят их в Санкт-Петербурге.

На J/70 уместились четверо неофитов и рулевой. Хотя для управления достаточно команды из трех человек. J/70 — яхта дневного хождения. В теории на ней можно плыть и плыть (ой, идти и идти!) хоть круглыми сутками без остановок. Только на борту ни туалета, ни кухни. Поэтому походы, как правило, ограничиваются парой часов.

Отчаливаем и перед стартом регаты начинаем бороздить акваторию водохранилища.

До свистка судьи к старту 30 яхт лавируют на небольшом участке воды. Кораблики габаритные и ходят очень быстро. Мачта у них восьмиметровая, паруса громадные: ветер ловят и скорость набирают в момент. Махины (с берега они и выглядят компактными, но когда восседаешь на палубе, чувствуешь габариты) играючи проскакивают в сантиметрах друг от дружки.

Яхты пришвартованы на пристани у исторического здания Водного стадиона Фото: Андрей АБРАМОВ

ОНИ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТСЯ

Шкипер Андрей говорит, что освоить управление такой можно за две недели — если каждый день заниматься.

— Самое сложное — выставлять паруса относительно ветра, — рассказывает инструктор. — Направление ветра смотрю по водной ряби. Почему-то людям понимание этих нюансов трудно дается. Но вы же можете примерно сказать, куда дует — в макушку, лицо или щеку? Так и здесь можно определить.

Но когда кругом носятся с десяток корабликов, а яхта на волнах превращается в подобие вагонетки на американских горках, понять, куда дует ветер, и вправду сложно. Думаешь, как бы за борт не выпасть. Иной раз так накренишься, что судно идет почти на боку.

— Но они не переворачиваются. Невозможно! В море на сильных волнах еще может быть, а тут — ну никак, — утешал команду шкипер, пока мы вчетвером держали друг дружку, чтобы не вывалиться за борт.

Никто и вправду не выпал: за три часа регаты строптивая яхта не раз предпринимала попытки накрениться под прямой угол. Когда казалось, что сейчас на палубе будет минус один пассажир, кораблик возвращался в горизонтальную плоскость.

Девушки-шкиперы готовят судно к плаванию Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ МОРЯКИ, А КУКЛОВОДЫ

Перед стартом кэп раздал каждому задачу. Ты тянешь стаксель, ты — генакер, ты — рулишь. Управление яхтой напоминает кукольный театр. Тянешь за веревочки (жесткие, руки стирают в кровь, тут и спасли перчатки), паруса натягиваются и собираются. Какую-то веревку нужно тянуть со всей дури и очень быстро, а какую-то ювелирно ослаблять и натягивать. Чем мы занимались, никто толком, кроме шкипера, не понимал. Но яхта шла, ловила ветер.

Кульминация регаты — поворот. В гонке яхты курсируют туда-сюда вдоль линии берега. Чем быстрее экипаж соберет один парус и расправит другой (да простят мне старые морские волки столь приземленное объяснение), тем быстрее судно вновь поймает ветер и пойдет вперед. Так и выигрывают гонки: кто ловчее и слаженнее тянет за веревочки — тот и победил.

Так полируют дно перед стартом, чтобы яхта лучше шла Фото: Андрей АБРАМОВ

Шкипер Андрей за десятки лет хождения под парусом, освоил мистическую технику: научился отдавать команды без мата. Хотя выплеснуть пару ласковых на неумех иногда бывает уместно. С другой стороны, тут не галеры, а престижный яхт-клуб. Но в критические моменты голос кэпа звучал так, что весь накал страстей и его эмоций читался между строк.

— Брасик хватай! Шкотик тяни! Бушприт! Ставь на стоппер! Ну что непонятного? —кричал Андрей. — Красненькая веревочка, синенькая, черная!

Пригласившая на регату знакомая слегка лукавила, когда говорила, что знать и уметь тут ничего не надо. Надо было хоть погуглить перед заступлением на борт…

За регату устаешь прежде всего эмоционально. Ну и плечи гудят. А после в косых лучах закатного солнце на берегу начали разливать шампанское. Откуда ни возьмись появились дамы в коктейльных нарядах. К этому моменту джинсы в месте пониже спины у меня были мокрющие (разумеется, от того, что яхта накренялась и вода заливала спину), а лицо горело от солнца и ветра. Роскошной жизни надо еще поучиться. Пройдя мимо парада «Майбахов», пошел на метро.

Надо однозначно повторить.

Капитан Андрей Паршиков (в белом) в парусном спорте уже 36 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Где учиться яхтингу в столице

PROyachting. Ленинградское шоссе, 39, стр. 6.

«Сила ветра». Даев переулок, 31, стр. 1.

«Морская гавань». Дубининская, 71, стр. 9.

«Парусная академия». Строгинское шоссе, 3.

«Навигатор». Токмаков переулок, 21/2.

«Яхтенная школа Олега Гончаренко». Маршала Рыбалко, 7.

Офисы компаний могут быть расположены в городе. Там классы для занятий. Пристани, как правило, в Большом Строгинском затоне или по направлению рек Химка, Клязьма.

Перед стартом регаты Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК «КП»

Аренда яхты со шкипером для тренировки в Москве в среднем - 3000 — 6000 руб./час. По абонементу выйдет дешевле. Обычно занятие на воде длится два часа. Стоимость можно «раскидать» между участниками урока. Как правило, это три-четыре человека. Просто прокатиться на яхте с парусом - 1500 — 5000 руб./час.