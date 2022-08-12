До конца 2024 года в Москве запустят около миллиона медицинских квадратных метров

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В столице с каждым годом становится комфортнее и проще заботиться о своем здоровье. Для жителей запускают удобные медицинские сервисы и услуги, ремонтируют поликлиники, обновляют диагностическую и лечебную технику. Все это город делает, несмотря на непростую ситуацию в мире, пандемию, санкции, экономические потрясения и прочие сложности. Более того, ни на один день не прекращается строительство и капремонт современных амбулаторий и крупных медцентров.

«Создание качественной инфраструктуры в здравоохранении - один из наших приоритетов, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Мы хотим, чтобы пациентам и врачам было комфортно в поликлиниках и больницах, поэтому мы реализуем программу по модернизации медучреждений. Это позволит привести столичную систему охраны здоровья в соответствие с последними мировыми стандартами».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

ПРОДУМАНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ

Возьмем, к примеру, новые поликлиники. Каждая из них отвечает новому московскому стандарту. А значит, в зданиях продумано абсолютно все до мелочей. Хотя, конечно, если дело касается здоровья, мелочей не бывает. Тем не менее амбулатории даже оформляются в едином стиле. Для взрослых выбрали в дизайне синие оттенки, для детей - зеленые.

Еще удобство - больше не нужно бродить по этажам в поисках нужного врача. Навигацию делают интуитивно понятной и продуманной. Это один из главных принципов нового стандарта. Теперь кабинеты самых популярных специалистов размещаются на нижних этажах. Менее востребованные и административные - на верхних.

В стандарт входит и создание мест комфортного ожидания для посетителей. Там есть мягкая мебель, телевизор и питьевая вода. В детских поликлиниках для малышей появились специальные игровые зоны. Лечение тоже на самом высоком уровне. Для этого во все построенные поликлиники закупается новейшая медтехника для диагностики практически любых болезней.

Кроме того, около зданий во время благоустройства прокладывают удобные тротуары, ставят фонари, открывают парковки и пешеходные зоны, высаживают деревья и кустарники.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Сразу десяток комплексов/корпусов крупных стационаров строятся в этом году в Москве. Среди них, например, детский и лучевой корпуса Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Один из крупнейших медицинских комплексов в России, который в пандемию стал настоящей передовой борьбы с коронавирусом, продолжает расширяться. Скоро здесь смогут в том числе распознавать рак на ранних стадиях.

Онкологических пациентов будут спасать и в новом лечебно-диагностическом комплексе центра имени А. С. Логинова. Он рассчитан на все виды медпомощи - от обследования до сложнейшего высокотехнологичного лечения на уровне мировых стандартов. Со всякой заразой будет бороться создаваемый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1. Больных станут размещать в одноместных индивидуальных боксах мельцеровского типа.

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Среди других уникальных проектов по строительству - многопрофильный комплекс в Детской городской клинической больнице святого Владимира, травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы № 31, пять новых скоропомощных стационарных комплексов. Шестой скоропомощной комплекс появится на базе Первой Градской больницы после капремонта. Одновременно продолжается модернизация Боткинской больницы, в которой уже отремонтировано 8 корпусов и сейчас приводят в порядок еще два.