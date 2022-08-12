Прогуливаемся по набережным

До 2026 года в столице благоустроят 11 набережных. Комфортные места для релакса, утренних пробежек и романтических свиданий появятся не только в центре, но и на окраинах.
«Все они создаются по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии, - рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов. - Это позволит разместить у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок. К примеру, реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена уже на четверть. Место превратится в цветущий сад. Кроме газонов и клумб, вдоль берега высадим ивы, липы, гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник».
Глава ведомства рассказал подробнее, где и что изменится в ближайшие годы вдоль Москвы-реки и на других прибрежных участках.
1. Набережная Марка Шагала.
На участке длиной 890 метров:
• высадят 1,6 гектара газонов, а также около 1800 деревьев и кустарников;
• вдоль обновленного берега поставят три павильона - кафе в единой конструкции с амфитеатром, кафе-буфет, выставочный зал;
• рядом построят причал с тремя спусками к воде;
• обустроят две детские площадки и шесть велопарковок;
• пешеходную зону площадью 1,7 гектара выложат гранитной плиткой;
• около воды пройдут велодорожки длиной 750 метров и беговые дорожки длиной 1,5 километра с мягким покрытием.
Когда построят: в четвертом квартале 2022 года.
На юге Москвы продолжится обновление набережной в районе Братеевского парка.
2. Крутицкая набережная.
На участке длиной 760 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной:
• построят новые конструкции, в том числе усилят старую подпорную стену;
• уберут железнодорожные пути длиной 1,9 километра;
• возведут локальные очистные сооружения;
• высадят 3 гектара газона, более 180 деревьев (липа, ива) и кустарников (гортензия, можжевельник, снежноягодник, шиповник), а также свыше 1,7 тысячи квадратных метров цветников.
Когда построят: во втором квартале 2023 года.
3. Шелепихинская набережная.
По проекту строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК:
• укрепят берега Москвы-реки;
• переложат инженерные коммуникации;
• высадят 10,3 гектара газона, около 1500 деревьев (липа, клен, ива) и кустарников (пузыреплодник, вейгела, спирея).
Когда построят: в феврале 2024 года.
4. Симоновская набережная.
Два участка:
От Крутицкой набережной до ЖК «РиверСкай»
• построят дорогу длиной 1 км;
• благоустроят маршрут длиной 1 километр;
• построят 1 подземный пешеходный переход.
Когда построят: в 2023 году.
От ЖК «РиверСкай» до ТТК
• построят дорогу длиной 3,7 километра;
• приведут в порядок подпорные стены и дождевую канализацию;
• проложат новую капитальную набережную с широкими тротуарами, велосипедными и пешеходной зонами вдоль всего маршрута;
• возведут три подземных пешеходных перехода.
Когда построят: в 2026 году.
В центре столицы появится сразу несколько дополнительных мест для отдыха.
5. Карамышевская набережная.
На участке длиной 4,3 километра от Живописного моста до улицы Шеногина:
• построят дорогу длиной 1,9 километра;
• благоустроят и озеленят площадь 35 гектаров;
• реконструируют действующий причал «Верхние Мневники»;
• обеспечат защиту от оползней на площади 18 гектаров;
• пешеходную зону в 6,17 гектара вымостят плиткой;
• поставят деревянное покрытие на 0,4 гектара;
• проложат велосипедные (1,42 гектара) и беговые дорожки (0,52 гектара).
Когда построят: в 2025 году.
Набережная Москвы-реки
Пять участков:
6. На маршруте длиной 6 километров от Филевского парка до театра
«Мастерская П. Н. Фоменко» (включительно):
• проведут благоустройство и озеленение на площади 21,5 гектара;
• проложат новые пешеходные и беговые дорожки;
• у воды появится амфитеатр на 200 человек, в котором можно проводить концерты, спектакли и фотосессии;
• около строящегося жилого комплекса «Береговой» откроется городской причал;
• вдоль набережной - места отдыха, велодорожки, кафе и пункты проката.
Когда построят: в 2026 году.
7. В южной части ЗИЛа и затона Новинки:
• благоустроят площадь 5 гектаров;
• возведут причал, павильоны кафе и проката спортивного снаряжения;
• поставят площадки для концертов и праздников;
• создадут зону водных аттракционов;
• построят комплекс прибрежных сооружений - плавучий спа-комплекс, плавательные бассейны, сад с водными растениями, питьевые фонтаны, скульптуры, информационные пункты.
Когда построят: в 2025 году.
Новый пешеходный мост с велодорожками на западе города соединит Дорогомиловскую и Шелепихинскую набережные.
8. На Дорогомиловском полуострове:
• реконструируют набережную Тараса Шевченко от ТТК до Украинского бульвара длиной 2 километра;
• обновят дорогу длиной 1,2 километра с парковочными карманами;
• проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки длиной 6,5 километра;
• проведут комплексное благоустройство и озеленение на площади 3,8 гектара.
Когда построят: в 2025 году.
9. В Нагатинской пойме:
• реконструируют набережную длиной 2,5 километра на участке от Кожуховского моста до проспекта Андропова в районе Северного ландшафтного парка. В ближайшие месяцы начнется проектирование.
Когда построят: в 2025 году.
10. На участке от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка:
• реконструируют набережную длиной 1,6 километра;
• проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки;
• высадят новые деревья;
• создадут общественное пространство с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками;
• построят причал «Братеевский Мост», который станет частью перспективного речного маршрута от музея-заповедника «Коломенское» до района Капотня.
Когда построят: в 2025 году.