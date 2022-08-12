Прогуливаемся по набережным

До 2026 года в столице благоустроят 11 набережных. Комфортные места для релакса, утренних пробежек и романтических свиданий появятся не только в центре, но и на окраинах.

«Все они создаются по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии, - рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов. - Это позволит разместить у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок. К примеру, реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена уже на четверть. Место превратится в цветущий сад. Кроме газонов и клумб, вдоль берега высадим ивы, липы, гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник».

Глава ведомства рассказал подробнее, где и что изменится в ближайшие годы вдоль Москвы-реки и на других прибрежных участках.

1. Набережная Марка Шагала.

На участке длиной 890 метров:

• высадят 1,6 гектара газонов, а также около 1800 деревьев и кустарников;

• вдоль обновленного берега поставят три павильона - кафе в единой конструкции с амфитеатром, кафе-буфет, выставочный зал;

• рядом построят причал с тремя спусками к воде;

• обустроят две детские площадки и шесть велопарковок;

• пешеходную зону площадью 1,7 гектара выложат гранитной плиткой;

• около воды пройдут велодорожки длиной 750 метров и беговые дорожки длиной 1,5 километра с мягким покрытием.

Когда построят: в четвертом квартале 2022 года.

На юге Москвы продолжится обновление набережной в районе Братеевского парка.

2. Крутицкая набережная.

На участке длиной 760 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной:

• построят новые конструкции, в том числе усилят старую подпорную стену;

• уберут железнодорожные пути длиной 1,9 километра;

• возведут локальные очистные сооружения;

• высадят 3 гектара газона, более 180 деревьев (липа, ива) и кустарников (гортензия, можжевельник, снежноягодник, шиповник), а также свыше 1,7 тысячи квадратных метров цветников.

Когда построят: во втором квартале 2023 года.

3. Шелепихинская набережная.

По проекту строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК:

• укрепят берега Москвы-реки;

• переложат инженерные коммуникации;

• высадят 10,3 гектара газона, около 1500 деревьев (липа, клен, ива) и кустарников (пузыреплодник, вейгела, спирея).

Когда построят: в феврале 2024 года.

4. Симоновская набережная.

Два участка:

От Крутицкой набережной до ЖК «РиверСкай»

• построят дорогу длиной 1 км;

• благоустроят маршрут длиной 1 километр;

• построят 1 подземный пешеходный переход.

Когда построят: в 2023 году.

От ЖК «РиверСкай» до ТТК

• построят дорогу длиной 3,7 километра;

• приведут в порядок подпорные стены и дождевую канализацию;

• проложат новую капитальную набережную с широкими тротуарами, велосипедными и пешеходной зонами вдоль всего маршрута;

• возведут три подземных пешеходных перехода.

Когда построят: в 2026 году.

В центре столицы появится сразу несколько дополнительных мест для отдыха.

5. Карамышевская набережная.

На участке длиной 4,3 километра от Живописного моста до улицы Шеногина:

• построят дорогу длиной 1,9 километра;

• благоустроят и озеленят площадь 35 гектаров;

• реконструируют действующий причал «Верхние Мневники»;

• обеспечат защиту от оползней на площади 18 гектаров;

• пешеходную зону в 6,17 гектара вымостят плиткой;

• поставят деревянное покрытие на 0,4 гектара;

• проложат велосипедные (1,42 гектара) и беговые дорожки (0,52 гектара).

Когда построят: в 2025 году.

Набережная Москвы-реки

Пять участков:

6. На маршруте длиной 6 километров от Филевского парка до театра

«Мастерская П. Н. Фоменко» (включительно):

• проведут благоустройство и озеленение на площади 21,5 гектара;

• проложат новые пешеходные и беговые дорожки;

• у воды появится амфитеатр на 200 человек, в котором можно проводить концерты, спектакли и фотосессии;

• около строящегося жилого комплекса «Береговой» откроется городской причал;

• вдоль набережной - места отдыха, велодорожки, кафе и пункты проката.

Когда построят: в 2026 году.

7. В южной части ЗИЛа и затона Новинки:

• благоустроят площадь 5 гектаров;

• возведут причал, павильоны кафе и проката спортивного снаряжения;

• поставят площадки для концертов и праздников;

• создадут зону водных аттракционов;

• построят комплекс прибрежных сооружений - плавучий спа-комплекс, плавательные бассейны, сад с водными растениями, питьевые фонтаны, скульптуры, информационные пункты.

Когда построят: в 2025 году.

Новый пешеходный мост с велодорожками на западе города соединит Дорогомиловскую и Шелепихинскую набережные.

8. На Дорогомиловском полуострове:

• реконструируют набережную Тараса Шевченко от ТТК до Украинского бульвара длиной 2 километра;

• обновят дорогу длиной 1,2 километра с парковочными карманами;

• проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки длиной 6,5 километра;

• проведут комплексное благоустройство и озеленение на площади 3,8 гектара.

Когда построят: в 2025 году.

9. В Нагатинской пойме:

• реконструируют набережную длиной 2,5 километра на участке от Кожуховского моста до проспекта Андропова в районе Северного ландшафтного парка. В ближайшие месяцы начнется проектирование.

Когда построят: в 2025 году.

10. На участке от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка:

• реконструируют набережную длиной 1,6 километра;

• проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки;

• высадят новые деревья;

• создадут общественное пространство с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками;

• построят причал «Братеевский Мост», который станет частью перспективного речного маршрута от музея-заповедника «Коломенское» до района Капотня.

Когда построят: в 2025 году.