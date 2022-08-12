Бочкарев: Для МЦД-5 прорабатывается более 17 вариантов прокладки тоннеля

В столице началась подготовка проекта будущего МЦД-5. Фото: Светлана ВОЛКОВА

В столице началась подготовка проекта будущего МЦД-5. Напомним, маршрут нового диаметра «Ярославско-Павелецкий» планируют запустить от Пушкино до Домодедово через центр столицы. Некоторыми подробностями сегодня, 12 августа, поделился с журналистами заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. В частности, ранее стало известно, что специалисты столкнулись со сложностями по связке радиальных веток железной дороги - Ярославского и Павелецкого.

- Мы рассматриваем тоннельный вариант прохождения МЦД-5 через центр города, - сообщил Бочкарев. - Он не является, скажем так, панацеей, вызывает очень много технических вызовов.

Глава столичного Стройкомплекса добавил, что как раз сейчас эксперты пытаются их решить. От понимания того, как именно выполнить проект, и будет зависеть, когда начнётся строительство пятого диаметра и сколько продлится.

«У нас есть более 17 вариантов прохождения тоннеля, поэтому пока мы рассматриваем разные, выберем наиболее оптимальные, как с точки зрения эксплуатации, так и реализации технического решения, - отметил заммэра. - Склоняемся к самому эффективному, который позволит решить задачу наиболее безопасным и качественным образом».

Напомним, на предпроектном этапе возможные характеристики МЦД-5 выглядят так:

- длина трассы - 89 километров;

- 39 станций, 11 из которых − пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры;

- ожидаемый пассажиропоток после запуска маршрута - более 600 тысяч в будни или 181 миллионов человек в год;

- экономия времени в пути для пассажиров Ярославского и Павелецкого направлений, следующиехв центр, - до 30%.

Кроме того, на МЦД-5 планируется строительство новой станции Котляково с пересадкой на одноименную станцию МЦД-2 и перспективную Бирюлевскую линию метро. Также на подземном отрезке диаметра могут появиться четыре станции - «Рижская», «Комсомольская», «Павелецкая» и, вероятно, - «Китай-город».