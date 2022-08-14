В Москве откроется сеть элитных чебуречных: там будут чебуреки с камамбером и томатным джемом

В меню элитной чебуречной будет 15 разных рецептов выпечки. Фото: Андрей АБРАМОВ

В сентябре в Москве появится первая точка будущей франшизы фаст-фуда. Основал ее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов, другой его общепит — небольшая сеть «Мясо&Рыба». Новинка будет называться «Чебурешная by Mironov».

— Захотелось сделать до конца российский продукт: не бургеры, не шаурму. За основу взял чебуреки, которые мы все с детства ели. Поймал себя на мысли, что не знаю места, где бы я готов был съесть чебурек. Полгода занимались разработкой, — рассказал Миронов корреспонденту kp.ru.

Ресторатор поделился, что команда сделала свое тесто: оно не впитывает масло и удерживает начинку. Плюс обещают, что чебурек сможет перенести доставку, «переночевать» в холодильнике покупателя и на утро не развалиться.

Элитность чебуречной выражается во вкусах «пирожков»: с рубленной бараниной и барбарисом, с крабом и артишоком, с вишней, с камамбером (мягкий жирный сыр из коровьевого молока) и томатным джемом. В меню будет 15 позиций. Интересно, что изначально было 50, но остальные не прошли внутренний отбор. Гость сможет выбрать: обжарку во фритюре (кипящем масле) или на сковороде без масла. Чебуреки будут отдавать в бумажных конвертах. Но нож и вилку обещают выдать по просьбе гостя. Самый простой чебурек — 150 рублей, с бараниной и мясом — 210 — 230 рублей, с крабом или камамбером — дороже, цену пока оглашают.

— Первая чебуречная — экспериментальная — откроется в «Афимолле». Планируем до конца года запустить несколько точек, а затем все это перейдет во франшизу. У меня нет амбиций создавать собственную сеть. У меня будет одна-две точки для отработки, остальные планирую реализовать (продать — прим.авт.). И дальше работать с франшизой по России, — поделился планами ресторатор.

Сергей Миронов говорит, что в новой сети не будет ничего импортного. Из напитков — чай, кофе, морс, квас и аналог колы и тоников под собственным брендом. Разработку рецептуры и производство заказали партнерам.

— Самая большая проблема сейчас — оборудование. Наше тесто обычные тестораскатки не берут. Мы создали свои прототипы техники, договорились с «Деловой Русью» (компания выпускает пищевое оборудование — прим.авт.), что они берут наши машины в производство. Плюс мы изменили фритюрницу — добавили термостат, чтобы масло держало постоянную температуру.