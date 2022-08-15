Общественный штаб представил новшества предстоящих выборов в Москве

Сканеры позволят производить поиск избирателей в списках на участке значительно быстрее. К тому же теперь просто невозможно потерять список открепившихся избирателей, перепутать Наталью и Наталию, спутать двух тезок по фамилиям. Фото: Софья САНДУРСКАЯ/Агентство «Москва»

На предстоящих выборах муниципальных депутатов впервые будут опробованы электронный реестр избирателей и новые технологии контроля. О новшествах этого года рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Бумажные бюллетени остаются

Электронное голосование используют в Москве уже четвертый год - можно не идти на участок, кабинка теперь находится внутри смартфона или ноутбука. В этом году не нужно будет заранее регистрироваться для участия в онлайн-голосовании. Для выборов определены три дня - с 9 по 11 сентября.

- Как и в предыдущие годы, главной задачей Общественного штаба по наблюдению за выборами является контроль за соблюдением всех избирательных процедур. На сегодняшний день собрано

более 5 тысяч наблюдателей, мы планируем набрать более 10 тысяч человек, которые будут работать на всех избирательных участках, - сказал Вадим Ковалев, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Впервые в Москве будет опробован электронный реестр избирателей. Он представляет собой привычный бумажный список голосующих, только в электронном виде. В него попали все избиратели столицы вне зависимости от способа голосования: на участке или онлайн.

- На участках сохраним количество столов, в комиссиях кардинально ничего не поменяется, кроме того, что не будет большой учетной книги, а появятся ноутбук и сканер паспортов, - сказал Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

- Как только конкретный человек получит бюллетень - бумажный или электронный -

в реестре в режиме реального времени фиксируется данный факт, а остальные способы голосования блокируются. Это означает, что проголосовать дважды не получится, - рассказал Артем Костырко.

Вся статистика избирательных участков будет вестись онлайн, при этом члены комиссий по-прежнему будут иметь возможность узнать, сколько бюллетеней было выдано, кому и на каком основании.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Гарантировать безопасность избирателям

Наблюдатели за дистанционным электронным голосованием в этом году впервые смогут записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом найти их и убедиться, что они остались на своем месте - то есть цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась.

- Рабочие места для наблюдателей будут доступны и в территориальных избирательных комиссиях, и в Общественном штабе. К нам можно направить своих коллег. Доступ к блокчейну получат и IT-специалисты от политических партий, что позволит обеспечить дополнительный контроль за системой электронного голосования, - сказал Вадим Ковалев.

Применение технологии блокчейн позволяет гарантировать безопасность избирателям, что их голос учтен в системе голосования и никто не сможет его удалить или изменить.