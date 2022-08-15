Новые дороги столицы: Московский скоростной диаметр запустят осенью на самом сложном участке

Северо-Восточная хорда, которая стала первым участком Московского скоростного диаметра, поедет уже в этом году Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

100 километров дорог. Примерно столько новых «ниточек», связывающих разные районы, появляется каждый год на карте столице. Сейчас в Москве прокладывают сразу несколько крупных автомагистралей. При этом реконструируют и уже действующие. В Стройкомплексе города рассказали, что происходит на этих площадках и какую пользу принесут водителям будущие маршруты.

ЭСТАКАДА-ГИГАНТ НАД ДМИТРОВСКИМ ШОССЕ

Северо-Восточная хорда, которая стала первым участком Московского скоростного диаметра (МСД), поедет уже в этом году. Строители доделывают финишный шестиполосный отрезок длиной около 7,5 километра - от Ярославского до Дмитровского шоссе. На нем разместится самая длинная эстакада почти 2,5 километра от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. Машины здесь поедут по трём полосам в каждом направлении. Кроме того, ещё появятся два моста общей длиной 77 метров через реки Лихоборку и Яузу.

- Это самый сложный участок на всей трассе Северо-Восточной хорды, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Он позволит завершить строительство основного маршрута МСД в пределах МКАДа. Благодаря этому создадим прямую бессветофорную магистраль от федеральной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 «Москва – Казань».

В чем польза: строящийся участок свяжет северные, восточные и южные районы города - всего их 26. После запуска движения для местных жителей поездки на городском транспорте ускорятся на 20%, на личных авто - на 17%.

Когда откроют: в начале сентября 2022 года.

Фото: mos.ru

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ МОСКВУ-РЕКУ

Одновременно строится и второй отрезок основного маршрута МСД длиной около 28 километров. Это Юго-Восточная хорда, которая пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. На ней сейчас прокладывают шестиполосный участок в 2,5 километра от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская. Здесь появятся три развязки, которые объединяют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и Каспийскую улицу.

Кроме того, проложат восьмиполосный мост длиной 335 метров через Москву-реку.

В чем польза: быстрее смогут ездить по городу жители пяти соседних районов - Печатники, Москворечье-Сабурово, Марьино, Люблино, Орехово-Борисово Северное. При этом разгрузятся Каширское шоссе, улицы Люблинская, Донецкая и Каспийская.

Когда откроют: до конца 2023 года

Фото: mos.ru Фото: другой источник.

ЕЩЁ ОДНА РАЗВЯЗКА НА МКАДЕ

На МКАДе продолжается реконструкция заключительных четырех устаревших развязок. Первой из них полностью поедет развязка в районе Осташковского шоссе. Напомним, в июне на ней уже открыли некоторые искусственные сооружения. Среди них - путепровод основного маршрута МКАДа в сторону Ярославского шоссе, эстакада-съезд с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа, а также боковые проезды и съезды с Осташковского шоссе и Осташковской улицы на МКАД.

По проекту кольцевую автодорогу в этом месте расширят с пяти до восьми полос за счет строительства двух путепроводов и боковых проездов.

- Ещё на трёх развязках с МКАД сегодня возводятся путепроводы, - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На Алтуфьевском шоссе также монтируют временные съезды. Реконструкция здесь должна полностью завершиться в 2023 году. В это же время планируем доделать и развязку Верхние Поля - Капотня. А на Липецкой улице тоже возводится крупное сооружение с несколькими путепроводами, тоннелем и четырьмя пешеходными переходами. По контракту все должно быть готово в 2024 году.

В чем польза: после запуска сооружения разгрузятся соседний участок МКАДа, Осташковское шоссе и одноименная улица.

Когда откроют: развязку в районе Осташковского шоссе - до конца 2022 года.

ПЛАНЫ

В скором времени начнут строить дорогу-связку от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МСД на севере столицы. Новая магистраль длиной порядка 3,5 километра поедет от Рижской площади вдоль путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги до улицы Фонвизина. На ней откроют 15 съездов на крупные городские и районные улицы. Среди них - проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Огородный проезд, а также улицы Валаамская, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевская, Водопроводный переулок и местные проезды.

Помимо этого, вдоль маршрута обустроят 2,4 километра велодорожек. А на проспекте Мира появится надземный пешеходный переход. Он соединит обновляемые участки бывшего Рижского грузового двора с ТПУ «Рижская».