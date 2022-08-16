Где в Москве научиться сапсерфингу

Ну а если ты прекрасная гибкая девушка - можешь на сапе даже йогой заниматься. Фото: Shutterstock

Сапсерфинг - вид спорта для москвичей относительно новый, а потому очень популярный. На какой водоем ни приедешь, с вероятностью в 90% увидишь там девушку с веслом. Или молодого человека - это уж кому как повезет.

По сути, это покатушки на воде, стоя на специальной надувной доске - сапе. Управлять движением сапа по волнам можно при помощи весла. С виду все кажется несложным. Так ли это, я испытала на себе.

СВОЙ ИЛИ АРЕНДОВАННЫЙ?

Доску и все оборудование к ней можно купить (см. «Цена вопроса»). Но специалисты советуют не тратить деньги, если сапы не стали частью вашей жизни и вы не планируете кататься на них каждые выходные - иначе он окупится в лучшем случае через пару лет. И то не факт.

Второй вариант - взять в аренду в пункте проката спортивного снаряжения, но придется тащить огромный рюкзак весом больше 10 кг.

А потом накачивать и сдувать сап при помощи ручного насоса, который вам выдадут вместе с остальным оборудованием.

На какой водоем ни приедешь, с вероятностью в 90% увидишь там девушку с веслом Фото: Иван МАКЕЕВ

Третий путь - взять сап напрокат в том месте, где вы планируете покататься. Плюс последнего варианта в том, что за небольшую доплату инструктор объяснит и покажет, как оседлать волну без особых проблем. Минус - такие пункты проката есть не везде.

Об отдыхе в выходные позаботиться нужно еще в начале недели. Где-то к четвергу большинство сапов будут уже забронированы и на субботу, и на воскресенье.

Цена вопроса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПАСАЙ СНАЧАЛА ВЕСЛО

Мне повезло «урвать» местечки на двухчасовой прогулке с инструктором по Строгинскому заливу днем в субботу. Бронь и оплату (2500 рублей) я провела через сайт, приехала на пляж Серебряный Бор-2 к назначенному времени.

Рядом с точкой проката - кабинка для переодевания. Внутри возле стойки администратора стоят ящики для хранения вещей и сейфы, куда можно спрятать под замок ценные вещи. По желанию здесь же бесплатно выдают на время прогулки водонепроницаемые чехлы для телефонов и других вещей плюс по бутылке воды на человека.

Инструктаж длится минут 10: надеть спасательные жилеты, сап пристегнуть к ноге, волну «буравить» носом, равновесие ловить при помощи весла. Если падаете в воду, первым делом спасаете весло - оно продержится на волнах пару минут, после чего пойдет ко дну, и вам придется за него расплачиваться (примерно 5000 рублей за штуку).

Об отдыхе в выходные позаботиться нужно еще в начале недели. Где-то к четвергу большинство сапов будут уже забронированы и на субботу, и на воскресенье. Фото: Андрей АБРАМОВ

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ВОЛНА

- А чего это вы так медленно плывете? - катер ГИМС подошел к нам неожиданно.

Сапы опасно качаются на волнах, мы с трудом ловим равновесие, в группе из 10 человек половина - новички, которые даже не пытаются встать в полный рост и управляют доской, сидя на коленях.

Инструктор объясняет, что группа движется с максимально возможной скоростью, но обещает проследить, чтобы никто не мешал движению катеров. После чего спасатели уплывают, стартуя с места с такой скоростью, что одну девушку просто сбивает волной. Она ловит весло, потом залезает на сап.

Сапсерфинг - вид спорта для москвичей относительно новый, а потому очень популярный Фото: Иван МАКЕЕВ

К счастью, это происшествие на воде было единственным. Мы не спеша поплавали среди кувшинок (нас сразу предупреждают, что рвать их нельзя, иначе штраф), позагорали в заливе, лежа на сапах, и поныряли с них возле берега. Встать в полный рост к середине прогулки смог каждый: когда волн практически нет, держать равновесие несложно.

Итог: через два часа ощутимо ноют руки, плечи, ноги. В общем, отдых это активный, энергозатратный, но захватывающий.

Запишите номерок Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Какие маршруты предлагают для прогулок (руб.)

Серебряный Бор: Строгинский залив, Чистый залив (от 1900 в будни, от 2400 в выходные и праздники)

Серебряный Бор: Живописный мост (от 1400 в будни, от 2300 в выходные и праздники)

Серебряный Бор: Бездонное озеро (от 2000 в будни, от 2500 в выходные и праздники)

Замки Рублево, Красногорск (от 1600 в будни, от 2000 в выходные и праздники)

Трусово, этноусадьба на Истре (от 2400 в будни, от 2900 в выходные и праздники)

Пирогово (от 1800 в будни, от 2200 в выходные и праздники)

Сплав по реке Шерна, Богородский г. о., только в выходные (от 3500 со своей доской, от 5500 с арендованной)

Сплав по реке Клязьма, Владимирская область, только в выходные (от 3500 со своей доской, от 5500 с арендованной)

Сплав по Москве-реке, Старая Руза - Тучково, только в выходные (от 3500 со своей доской, от 5500 с арендованной)