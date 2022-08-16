Работы на Большой кольцевой линии метро вышли на финишную прямую

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Марьина Роща» БКЛ. Фото: Владимир НОВИКОВ, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В Москве сделана серьезная ставка на развитие общественного транспорта. В последние годы власти столицы модернизировали систему наземного транспорта, заменили традиционные автобусы на электробусы, ввели ряд линий в рамках метро… Больше того, метро становится одним из ключевых элементов транспортного каркаса Москвы. Несколько дней назад мэр столицы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии, которая станет крупным транспортно-пересадочным узлом, объединяющим БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена, МЦД-2, МЦД-4 (работа над ней активно ведется), а также наземный транспорт.

СЛОЖНЫЙ УЗЕЛ

«Выходим на финишную прямую строительства Большой кольцевой линии метро, - сообщил мэр столицы по итогам посещения строительства. - Оставшиеся порядка 10 станций находятся уже в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что все строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях. «Марьина Роща», пожалуй, самый сложный объект БКЛ. Самое глубокое залегание - больше 70 метров и самый большой наклонный спуск - 130 метров».

Работы на такой глубине - задача высшей категории сложности. Уж очень много необходимо учесть факторов, которые трудно предсказуемы с поверхности земли. Но несмотря на все сложности, станция «Марьина Роща» будет готова одновременно с остальными строящимися станциями Большой кольцевой линии, отметил градоначальник. В настоящее время, кроме самой станции, ведется строительство новой станции МЦД - второго Московского центрального диаметра. И примерно через полтора года появится еще один терминал - четвертого Московского центрального диаметра. Таким образом, здесь будет четыре станции - Люблинско-Дмитровской линии (действующая станция метрополитена), Большой кольцевой линий, второго и четвертого диаметров.

«Сложный транспортный узел, который обеспечит пересадку с различных видов транспорта и предоставит, конечно, совершенно иные транспортные возможности жителям Марьиной Рощи», - отметил Сергей Собянин.

Благодаря станции «Марьина Роща» БКЛ примерно на 15% уменьшится нагрузка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии, а время поездки в соседние районы, в те же Сокольники или Савеловский, сократится на 10 - 15 минут.

Напомним, строительство северо-восточного участка БКЛ от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» начали в 2017 - 2018 годах. Его длина составляет 15,9 километра, на нем будет семь станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». Также предусмотрена соединительная ветка в депо «Нижегородское».

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Этот отрезок БКЛ вводят в эксплуатацию поэтапно. 27 марта 2020 года был открыт участок «Нижегородская» - «Лефортово» длиной 5,8 километра, в него вошли три станции, сейчас он работает в составе Некрасовской линии метро.

31 декабря 2020 года открылся 700-метровый участок «Лефортово» - «Электрозаводская», в который вошла одна станция (сейчас работает в составе Некрасовской линии метро»).

Открытие северо-восточного участка БКЛ от станции «Нижегородская» до «Савеловской» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский, Савеловский, Алексеевский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Нижегородский, Косино-Ухтомский и Некрасовка с населением свыше 950 тысяч человек. Снизится нагрузка на центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена.

Улучшится транспортная доступность Савеловского и Рижского вокзалов, сократится интенсивность движения транспорта по прилегающим улицам, а это, в свою очередь, благотворно скажется на экологической ситуации. Кроме того, Некрасовская линия будет полностью интегрирована в сеть Московского метрополитена.

ВАЖНО!

Идет на рекорд!

Напомним, с 2011 года в Московском метро произошли серьезные изменения - построено 198,7 километра линий, 100 новых станций. Фактически сеть метро выросла в 1,5 раза.

Эксперты отмечают, что строительство Большой кольцевой линии метро - крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 70 километров, в ее состав войдет 31 станция и три электродепо, включая существующий участок «Каховская» - «Каширская». Для сравнения: протяженность Кольцевой линии столичного метро - 19,4 километра с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ. Причем БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец - вторую кольцевую линию пекинского метро длиной 57 километров.

Пассажиропоток на новых станциях московского метро увеличился в четыре раза по сравнению с 2019 годом, сообщил Дептранс столицы. С 2019 года пассажиропоток больше всего вырос на станциях «Прокшино» - почти в пять раз, «Филатов Луг» - в три раза, «Косино» - в три раза.

В ведомстве отметили, что летом выросло количество пассажиров в аэропортах, на станциях метро возле автовокзалов и вблизи парков. Кроме того, больше людей стали пользоваться станциями возле автовокзалов и автостанций, а на некоторых пассажиропоток даже увеличился: «Саларьево» - на 60%, «Ховрино» - на 10%, а «Котельники» - на 5%.