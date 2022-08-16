Стройплощадка XXI века: дроны и цифровые двойники

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото: предоставлено пресс-службой Департамента строительства г. Москвы

Цифровые сервисы ускоряют столичные проекты и повышают их эффективность. Стройку двадцать первого века вообще сложно представить без современных технологий. Электронные двойники зданий и сооружений, дроны и роботы, онлайн-документооборот и много другое постепенно становится для строителя привычным. При этом цифровая трансформация отрасли продолжается. Подробнее в интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

СКОРОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РАСТЕТ

- Рафик Равилович, как ваше ведомство переключается на «цифру»? Что уже сделано и что в ближайших планах?

- Наш департамент плотно занимается «цифрой» последние пять лет. В 2010 году, когда команда мэра Сергея Собянина начинала работать, уже были предпосылки к цифровой трансформации. Москва всегда активно развивалась и была передовиком по всем новым технологиям. Это позволяли кадры, финансовые ресурсы и, конечно, уникальные объекты, где себя можно реализовать как проектировщикам, так и подрядчикам, и заказчикам.

Департамент строительства, как заказчик, уже сейчас имеет огромный объем финансирования городских программ - 460 миллиардов рублей. До конца года сумма вырастет до 970 миллиардов. Только по объемам ввода недвижимости задачи в городе колоссальные - 120 миллионов квадратных метров. Без цифровой трансформации, без трансформации отрасли эти планы реализовать сложнее. В «цифре» важна идеология архитектуры всего цифрового процесса. Эти бизнес-процессы, которых в строительстве тысячи, чтобы «родить» объект. Мы их все оптимизируем, чтобы сократить сроки. Кроме того, создаём цифровой двойник для оптимизации стоимости работ и дальнейшей эксплуатации сооружения. Например, таким стал по поручению мэра пилотный объект «Терапия» на площадке Международного медицинского кластера. Участники-коммерческие организации создали цифровые продукты, конкурирующие на мировом рынке.

- Могли бы подробнее рассказать об этом объекте?

- При строительстве корпуса мы снизили время на согласование в два раза. Потому что документооборот был в электронном виде. Появилось централизованное хранение данных без риска утери документации. Общение заказчика, проектировщика, подрядчика происходило на цифровой платформе. Замечания по проекту поступали и все вопросы быстро решались. Скорость принятия решений в строительстве очень важна.

Ещё момент - управляемость объектом в режиме онлайн-мониторинга намного улучшилась. Мы создали диспетчерский пункт, куда вывели более 700 датчиков, и быстро реагируем на все неполадки в корпусе. В режиме реального времени скорость реагирования исчисляется минутами. В «цифре» нам это позволило на 10-12 % сократить стоимость эксплуатации.

Среднее время устранения инцидента – 5 минут 22 секунды. А всего за месяц было зафиксировано 2500 заявок и инцидентов. Поскольку это сложный инженерный объект с большим количеством инженерного оборудования.

«УМНОЕ» ЗРЕНИЕ ПОМОГАЕТ СТРОИТЕЛЯМ

- Как продвигается создание в столице «умной» строительной площадки?

- Мы сейчас формируем такое рабочее пространство с дронами, видеокамерами, системами контроля и управления доступом (СКУД) для принятия решений как на этапе проектирования, так и в эксплуатации. Решение этих вопросов нам, конечно, позволяет добиться прозрачности, унификации и единства.

Один из городских застройщиков, например, уже с помощью «умного» зрения контролирует свои площадки. Допустим, в зоне работ человек находится без каски, тогда камера фиксирует нарушение и отправляет информацию руководителю стройки. Искусственный интеллект уже анализирует. Нам нужно разработать для этого нормативную основу.

ВСЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ - В ОДНОМ МЕСТЕ

- Рафик Равилович, поделитесь планами. Что дальше?

- Мы расширяемся. Например, сегодня у нас более 350 объектов находятся в работе в «цифре». В рамках Департамента строительства города Москвы создали центр компетенций.

В основном набрали сюда молодежь, активные, инициативные, развивающиеся люди. Главная задача Департамента строительства – создать стандарты и поставить задачу рынку, в том числе по разработке новых программных продуктов. Наши контрагенты, сетевые организации, подрядчики тоже будут потихоньку переходить на «цифру». Важно, чтобы весь город работал в едином электронном пространстве.

И не только столица этим занимается. Цифровая исполнительная документация – реальный прорыв, который мы в Москве на площадке Департамента строительства сделали и будем распространять на территорию всей Российской Федерации. Важно и обучение людей. Ежегодно 500-600 человек обучаем, разработали программы, появилась новая специальность – цифровой инженер ПТО.

Одновременно работаем над средой общих данных – это программный продукт, позволяющий интегрировать все цифровые продукты в одном месте. То есть на всем жизненном этапе проекта все органы исполнительной власти должны в этой среде общих данных собирать все документы.