Шустрый москвич увеличил свою квартиру в два раза, устроив шикарные апартаменты на чердаке

нарушителю передали бумагу, что он обязан привести технический этаж в проектное состояние

- Неплохо устроился: он на нашем общем чердаке себе еще четыре комнаты отгрохал! - возмущается мужчина с собачкой на поводке, пока мы поднимаемся на лифте. И для убедительности показывает мне открытую ладошку с подогнутым большим пальцем: - Четыре! Почти сто квадратных метров прихватил. Нормально, да?

Поднимаемся долго - аж на 25-й уровень. Под самую крышу.

Многоэтажка на бульваре Генерала Карбышева, 16 в Хорошево-Мневниках считается почти элитной. Квартиры здесь просторные (однушки - не меньше 50 «квадратов»), с высокими потолками.

На днях проделки одного из местных жителей рассекретила Мосжилинспекция. Туда поступила жалоба от жильцов, что сосед, проживающий в двушке на верхнем этаже, захватил технический этаж, пробил в потолке проем для лестницы и сделал себе двухуровневую квартиру.

«На втором этаже был оборудован санузел и с помощью ненесущих перегородок обустроены несколько комнат», - уточнили в Мосжилинспекции.

Как рассказали в ведомстве, нарушителю передали бумагу, что он обязан привести технический этаж в проектное состояние. Как известно, подобные документы можно волокитить годами, если не десятилетиями.

Но как это вообще возможно, чтоб человек вот так запросто более чем в два раза увеличил свою жилплощадь?

Незарегистрированный второй уровень квартиры притаился под крышей этой 25-этажки Фото: Александр РОГОЗА

ФИНТ С АРЕНДОЙ

Как выяснилось уже на месте, история - настоящий коммунально-административный триллер. И на самом деле тянется много лет.

- Мы с этим человеком с 2012 года судимся, - говорит управляющая местного ТСЖ Диллара Измайлова.

По версии ТСЖ, дело было так. 10 лет назад жителя двухкомнатной квартиры на 25-м этаже Петра Ф. на общем собрании собственников помещений назначили лицом, которое имеет право сдать в аренду площадку на техническом этаже четко над его же двушкой. Цена за 90 с лишним «квадратов» - 10,7 рублей в месяц. Схема, согласитесь, выглядит странной. Но в ТСЖ объясняют, что в аренду сдаются и другие помещения, правда, на первом этаже - под магазины и салоны. Полученные деньги идут на общие нужды дома. Мол, Ф. попросил соседей доверить ему аренду помещений, и соседи согласились. И гражданин тут же сдает эти площади своей родной матери.

- После этого мужчина обносит эту площадь стенами из пеноблока, без разрешения делает внутри перепланировку и получает еще одну квартиру, - продолжает представительница ТСЖ. - Хотя изначально речь шла о том, что сверху что-то вроде кладовок будет. Никто строить жилые помещения на общей площади не разрешал.

- На втором этаже живет мать этого человека?

- Нет. У нее квартира в соседнем доме.

На втором этаже был оборудован санузел и с помощью ненесущих перегородок обустроены несколько комнат

«ТРЕБУЕМ ВЕРНУТЬ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ»

Но это еще не самое интересное. Измайлова показывает мне документы разных лет. Вот, например, бумаги, полученные по запросу из МосгорБТИ. Поэтажный план получившейся двухуровневой квартиры. На схеме технического этажа все незаконно установленные стены и проем в потолке с лестницей отмечены красным. Это значит, что делалось без разрешения. А вот на схеме законной квартиры Ф. тот же проем с лестницей - черного цвета, как и все прочие линии. Стало быть, дырка в потолке диаметром почти в два метра была официально согласована.

- Но ведь плита перекрытия - несущая конструкция дома. Кто ему мог разрешить провести такие работы? - говорит Измайлова. - Поэтому мы со своей стороны подали в суд на Мосжилинспекцию, требуя признать недействительным акт от 2018 года, который утвердил законность существования этого проема в потолке. Второй иск - чтобы технический этаж вернули в исходное состояние.

По словам Измайловой, в прошлом году кто-то выставил на продажу ту самую квартиру Ф..

В объявлении (в редакции есть скрины) была указана площадь - 189 квадратных метров (при том, что основная двушка - это около 90 кв. м.). Цена - 38,5 млн рублей.

- К нам в ТСЖ звонили люди, которые присматривались к квартире. Спрашивали, действительно ли это двухуровневая квартира. Мы отвечали, что технический этаж захвачен незаконно. Квартиру никто так и не купил.

Шустрый москвич увеличил свою квартиру в два раза

АРГУМЕНТЫ ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Сам Петр Ф. скрываться от журналиста kp.ru и не думал. Пустил в квартиру, согласился говорить.

- Эту квартиру я купил в 2005 году, когда стены еще в бетоне были, - рассказывает мужчина. - Поднялся как-то на технический этаж: о, как тут классно. Спросил, раз эти помещения все равно не используются, можно я тут что-то сделаю? Я все официально делал! - уверяет, протягивая талмуд с проектом. - Некоторые несущие стены мы резали, сужали, но только с разрешения архитектора этого дома, вся нагрузка специалистами просчитывалась. Сначала свою квартиру отремонтировал, потом, через год, второй этаж до ума доводили. То есть, проем в потолке появился даже не в 2012 году, а лет за шесть до этого.

Хозяин приглашает меня на «бывший» технический этаж. Вверх по винтовой лестнице - продолжение шикарной квартиры. Большой холл (здесь стоит вторая кухня, в углу - музыкальная студия, которую Ф. оборудовал для дочерей). Санузел. Две спальни. Очень дорогой ремонт. На материалах и мебели здесь не экономили.

- Иногда думаю: устал бодаться, проще уже разобрать. А потом сомневаюсь. ТСЖ появилось вместо управляющей компании в 2012 году. В 2012-м они подали на меня в Бабушкинский суд. Суд иск отклонил. (Показывает документы). Но если суд уже принимал решение по этому вопросу, почему у меня снова пытаются эти помещения отобрать?

Некоторые жильцы дома, кстати, Петра Ф. вроде как поддерживают: мол, все претензии - от зависти. Подфартило мужику часть технического этажа оттяпать, а кому-то вот не подфартило. Другая часть жильцов разводит руками: Петр нам друг, но закон есть закон.

В общем, в деталях и документах будет разбираться новый суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Устроил себе на общей крыше зону отдыха»

Жители ЖК Арт в подмосковном Красногорске (четыре башни по 45 этажей и несколько зданий поменьше) уже несколько месяцев обсуждают на форумах находку некоторых предприимчивых соседей. Тех, у кого окна выходят на общую крышу. Сразу несколько человек сделали из этих площадок «палисадники». Прорубили из окна полноценные двери. Расставили туи в кадках, шезлонги с креслами. Надувные бассейны разместили.

- Устроил себе на общей крыше зону отдыха, - кивает на соседа Виктор Омелин. - Но так нельзя! А если бассейн лопнет, и вся эта вода ко мне в квартиру хлынет? А у меня ремонт на полтора миллиона…

Кто-то даже по горячим следам пытается продать квартиру с «бонусом».

- На форумах многие возмущаются, но по факту на самовольный захват крыши в управляющую компанию никто не обращался, - говорит другой житель ЖК Алексей. - Думаю, если бы такие сигналы были, незаконные «зоны отдыха» уже убрали бы. Честно говоря, у нас в ЖК есть куда более насущные проблемы. Например, один местный житель подал в суд иск, требуя убрать шлагбаумы. Хотя мы тут все покупали квартиры во дворе, где не будет машин, а для своих авто приобретали специальные парковочные места. Если шлагбаумы уберут - это будет катастрофа.

Кстати, в том же Красногорске житель панельной 10-этажки на улице Ленина вот так же организовал на крыше «лаунж» с бассейном вместимостью около 3 тонн воды, с деревьями и зоной барбекю. Пару лет назад управляющая компания добилась, чтобы мужчина свой незаконный «пляж» демонтировал.

На форумах многие возмущаются, но по факту на самовольный захват крыши в управляющую компанию никто не обращался

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Подделки, подтасовки, перемеры

- Мы несколько лет судились, пытаясь вернуть дому в Большом Козихинском переулке, 10 чердачные помещения, которые три собственника незаконно присоединили к своим квартирам, - рассказывает «КП» председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. - Причем, это не простой дом. Объект культурного наследия (бывший доходный дом купца Клингсланда, построенный в 1902 году, модерн, - Авт.). Судились, потом еще несколько лет добивались, чтобы решение суда наконец-то было исполнено. И только в прошлом году чердак вновь вернули жителям.

Захват общего имущества многоквартирных жилых домов - подвалов, чердаков, частей коридоров и так далее - существовал всегда. Самые популярные схемы часто были связаны с коррупцией. В 90-е и 2000-е ушлые люди получали разрешения судов о признании права собственности на такие площади. Еще один вариант - когда организация, занимающаяся технической инвентаризацией помещений, перемеряет жилое помещение. И в результате такого перемера за счет незаконного присоединения чердака квартира превращается в двухэтажную.

Вообще, в последнее время таких дел, связанных с возвратом общедомового имущества в собственность собственников помещений в многоквартирных домах или с приведением такого имущества в первоначальное состояние, увеличилось. Жители активно жалуются, судятся, отстаивают свои права. Но при этом продолжают процветать подтасовки и подделки результатов голосований жильцов по пользованию общим имуществом.

ВАЖНО!

Адвокат Московской коллегии адвокатов Сергей Киреев:

- Вопросы о передаче в пользование общедомового имущества или его увеличения могут решаться только на общем собрании собственников многоквартирного дома. Для положительного решения необходимо, чтобы свое согласие дали не менее 2/3 всех владельцев квартир в данном доме. Если же речь идет о перепланировке или уменьшении общедомового имущества, необходимо согласие 100% собственников помещений.