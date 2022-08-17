Танцы в парках до конца лета: латина в «Сокольниках», танго в «Эрмитаже»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Московское лето приближается к финалу, но пока погода радует нужно использовать все дни по максимуму: плавать, смотреть фильмы и танцевать под открытым небом. Рассказываем, в каких парках устраивают танцевальные вечерники и проводят бесплатные мастер-классы по танго, балету и зумбе.

- Танцевальные мастер-классы и вечера продлятся до 31 августа, а если погода будет позволять, то занятия продолжатся в сентябре, - рассказали в Мосгорпарке.

Музеон

По вечерам на площадке NOVA (ближе к памятнику Петру I) в Музеоне звучит зажигательная музыка, пары танцуют латинские танцы. Присоединиться могут все желающие. Танцы понравятся тем, кто хочет общения, новых знакомств, в процессе легко раскрепоститься. Нагрузки, как говорят тренеры, можно получать и легкие, и интенсивные.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бразильским танцам форро преподаватели обучают на деревянной террасе возле сухого фонтана. Несмотря на то, что танец придумали горячие бразильцы, он широко распространился в Европе и набрал популярность у молодежи в России. Танцевать приходят и девушки, и парни.

Где: Крымский Вал, 2. Станция метро «Октябрьская».

Когда: латина - по вторникам и пятницам, субботам и воскресеньям с 19.30 до 23.00, форро - по пятницам с 19.00 до 23.00.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парк Горького

Рок-н-ролл, мастер-классы по историческим бальным танцам, по хип-хопу, диско, чарльстону, современным танцам и практика осознанного движения - танцевальных уроков в Парке Горького на любой вкус.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- С удовольствием танцуют и молодежь, и старшее поколение. Танцевальные занятия проходят на деревянной площадка, которая расположена на Центральной аллее, - говорят в парке.

Где: Крымский Вал, 9. Станция метро Октябрьская.

Когда: по вторникам с 19.30 до 21.00, по средам с 19.00 до 22.00, по субботам с 13.00 до 14.00, с 16.00 до 17.00, с 19.00 до 23.00.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Измайловский парк

Познакомиться с разными танцами мира на одной площадке можно - на Солнечной эстраде в Измайловском парке.

- На уроках по спортивно-бальным танцам все желающие смогут научиться основным танцевальным элементам сальсы, самбы, ча-ча-ча. Программа подойдет участникам с любым уровнем подготовки, - рассказали в парке.

Где: аллея Большого Круга, 7а. Станция метро «Партизанская».

Когда: понедельник 16.00-18.00 (группа продвинутого уровня), вторник 14.00-16.00 (новички), среда 15.00-17.00 (группа продвинутого уровня), пятница 14.00-16.00 (новички), суббота 11.00-13.00 (группа продвинутого уровня), воскресенье 11.00-13.00 (новички).

Сад имени Баумана

Поклонники бразильского парного танца форро приходят на танцевальные вечера на главную сцену «Ракушка» в Саду имени Баумана. В это же время в овальной беседке осваивают современные танцы.

- В овальной беседке также можно научиться одному из страстных танцев – танго. Педагоги жили и учились танго в Буэнос-Айресе, они знают все секреты этого магического танца и расскажут о его культуре и традициях. По возможности, лучше сразу приходить с партнером, - сказали в парке.

Где: ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4. Станция метро «Бауманская».

Когда: форро и современные танцы - по понедельникам с 19.00 до 22.00, аргентинское танго – по средам и пятницам с 19.00 до 22.00.

Царицыно

В живописной части заповедника есть танцевальная площадка, где проходят регулярные мастер-классы «От латины до фламенко», по бальным танцам и зумбе.

Где: Дольская, 1. Станция метро «Орехово».

Когда: «От латины до фламенко» - по средам с 15.00 до 16.00, бальные танцы – в пятницу и воскресенье в 16.00, зумба – в субботу с 15.00.

Усадьба Воронцово

Каждое занятие в Итальянском саду – новые уроки танцы. Участники изучают кадриль, зумбу и популярные современные танцы.

- По субботам проводятся занятия балетом для детей. Преподаватели показывают базовые балетные элементы, учат детей пластично двигаться, помогают улучшить растяжку и укрепить мышцы, - рассказали в усадьбе Воронцово.

Где: Воронцовский парк, 3. Станция метро «Новаторская».

Когда: танцы мира - по воскресеньям с 12.00 до 13.00, современные танцы - по субботам с 13.00 до 14.00, балет для детей - по субботам c 11.00 до 12.00.

Сад «Эрмитаж»

Энергичные шотландские и валлийские танцы стали доступны всем. Занятия проходят на Щукинской площади перед сценой.

- Это отличный способ не только поддерживать высокий уровень физической подготовки, но и позитивное настроение, - рассказали в саду.

Изучить эмоциональный аргентинский танец можно на Щукинской площади или записаться в TangoS Club на Летней эстраде.

Где: Каретный ряд, владение 3. Станция метро «Чеховская».

Когда: шотландские и валлийские – по вторникам с 20.00 до 21.30, танго – по пятницам с 19.00 до 21.00 (один раз в две недели), TangoS Club – по вторникам и четвергам, время уточняйте на сайте mosgorsad.ru.

Бабушкинский парк

На танцевальную площадку не приходит тренер, не показывает движения. Просто включают музыку разных лет, чтобы все желающие могли выйти и танцевать так как чувствует душа. Ограничений по возрасту нет.

Также в парке проходят тренировки по зумбе и табате. Занятия проходят в Зеленом театре.

- Зумба подходит для начинающих и людей старшего поколения, а табата понравится тем, кто желает сбросить лишний вес – это интенсивная тренировка, направленная на жиросжигание, чувства ритма и улучшение танцевальных способностей, - рассказали в парке.

Где: ул. Менжинского, дом 6, строение 3. Станция метро «Бабушкинская».

Когда: дискотека - по средам, субботам и воскресеньям с 15.00 по 18.00, зумба — по вторникам и четвергам в 15.00, по пятницам и воскресеньям в 18.00, табата - по средам в 19.00.

Кузьминки

Танцы и фитнес можно совместить, если прийти в парк «Кузьминки». Здесь на главной сцене всем желающим предлагают попробовать танцевальные фитнес-тренировки.

- Занятия ведут профессиональные танцоры, действующие тренера по танцам, степу, аэробике, функционалу, йоге и пилатесу. Программа подойдет участникам с любым уровнем подготовки, - рассказали в парке.

Где: ул. Кузьминский парк, дом 1, строение 2. Станция метро «Кузьминки».

Когда: по субботам 16.00 – 17.00.

Гончаровский парк

Всех, кто влюблен в уличные танцы, занятия по брейк-дансу и хип-хопу, приглашают в Гончаровский парк.

- Танцы помогут развить чувство ритма, придадут уверенности в себе, - рассказали в парке.

Где: улица Руставели, 7. Станция метро «Бутырская».

Когда: по субботам с 10.00.

Где проходят танцевальные вечера:

- Останкино, на танцплощадке круглый год проходят «Танцы 50+», по четвергам, субботам и воскресеньям с 15.00 до 17.30;

- Красная Пресня, два раза в месяц, по выходным дням, с 17.00 до 20.00. Профессиональные танцоры покажут исторические бальные, спортивные бальные и линейные танцы;

- Северное Тушино, на площадке около Ротонды, расположенной на Пушкинской аллее, ежедневно с 16.00 до 20.00 звучит музыка для всех любителей танцев;

- Лианозовский парк, музыка звучит на танцевальной площадке по средам, субботам и воскресеньям с 15.00 до 18.00;

- Ангарские пруды, музыка звучит на танцевальной площадке по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00.

Кстати

Платная дискотека «Для тех, кому за…»

Это молодежь может пойти танцевать в ночные клубы, куда москвичи старшего поколения зайти постесняются, да и время работы клубов позднее. Но дискотека «Для тех, кому за…» понравится взрослой аудитории. Проходит она на эстрадной площадке «Веранда танцев» в парке «Сокольники», играют хиты 80-х годов и современная поп-музыка. Все желающие могут активно провести время на свежем воздухе, а о выходным с 19.00 до 22.00 познакомиться и пообщаться друг с другом в танцевальном клубе.

- Для любителей жгучих танцев, проводятся «Вечера латины» под мелодии Ники Джем и Диего Морено по вторникам с 19.00 до 22.30 и субботам с 18.00 до 22.30, - рассказали в парке.

Где: на Центральной аллее парка, Сокольнический Вал, 1, строение 1. Метро «Сокольники».

Когда: в выходные и праздничные дни с 15.00 до 17.30.

Стоимость: от 200 до 300 рублей (в зависимости от занятия).