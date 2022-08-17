Дым Рязанских пожаров накрыл Москву и область: эксперты рассказали, ждать ли повторения 2010 года

Пожар удалось локализовать и более он не распространяется Фото: Иван Макеев

- Неужто пожар? Запах дыма – горим? Торфяники? – москвичи массово жалуются на запах дыма в разных районах города. Все опасаются ситуации, которая была в 2010 году, когда дышалось с трудом.

- Нет, в Московской области сейчас нет действующих пожаров, в том числе торфяных, - заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников. – Повторение ситуации 2010 года практически исключено.

Что за гарь тогда в воздухе? Рослесхоз объясняет это Рязанскими пожарами: из-за замыкания ЛЭП там загорелась сухая трава, с нее огонь перекинулся на лес и жилые дома, площадь пожара уже 136 га, но, по словам Советникова, пожар удалось локализовать и более он не распространяется.

В Гидрометцентре корреспонденту KP.RU подтвердили: да, действительно, ветер мог принести в Москву «отголоски» рязанских пожаров:

- По многим высотам сейчас дует восточный ветер, возможно, он принес запах пожаров из Рязанской области, - констатировала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. - Сейчас у нас по прогнозу и по факту – высокая, а местами даже чрезвычайная пожарная опасность в Москве, Московской области и в других регионах Европейской части России. Это связано с жаркой и сухой погодой, которая продлится как минимум до конца недели. Поэтому нужно быть особенно внимательными и ответственными, чтобы не допустить возгорания в такую погоду.

В Рослесхозе также просят соблюдать меры пожарной безопасности. По словам Ивана Советникова, пожары в Центральной части России практически всегда происходят по вине людей.

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