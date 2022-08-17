Удобные сервисы для пациентов в Москве: Вход в онлайн-медкарту - по отпечатку пальца, жалобы на самочувствие - через чат-бот

Некоторые вопросы можно решить быстро и удаленно Фото: Shutterstock

Для посетителей столичных поликлиник запускают дополнительные услуги. Ими можно пользоваться онлайн или по телефону. Благодаря этому больше не нужно лично приходить в амбулаторию или ждать в очереди в регистратуру. Некоторые вопросы можно решить быстро и удаленно. Рассказываем об основных удобных сервисах для пациентов.

«ЧТО У ВАС БОЛИТ?»

Перед визитом к врачу можно сэкономить время на приеме и заранее отправить свои жалобы с помощью специального чат-бота. «Умный» помощник связан с сервисами записи на прием ЕМИАС. Им могут пользоваться взрослые пациенты-москвичи при оформлении визита к терапевту, оториноларингологу, гинекологу и офтальмологу. Кроме того, перед тем, как отвести своего ребёнка младше 18 лет к педиатру, родители тоже могут пообщаться с чат-ботом.

Как это работает: никакие дополнительные приложения скачивать не нужно. После онлайн-записи к врачу через сайт ЕМИАС или mos.ru.

достаточно перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет вам накануне приема. Далее в специальной форме опроса надо перечислить свои жалобы и ответить на вопросы. Все эти данные система переправит врачу в электронный протокол предстоящего осмотра пациента.

ОТКРОЙ ЛИЧИКОМ

До чего дошёл прогресс! Вход в свою электронную медкарту в приложении «ЕМИАС.ИНФО» можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. И больше не придётся заморачиваться с указанием временного ПИН-кода, который приходит на мобильник в сообщении при каждой попытке доступа к медкарте.

Как это работает: надо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе. Затем система предложит придумать постоянный четырехзначный код доступа. Плюс попросит настроить дополнительные способы авторизации в зависимости от «начинки» вашего гаджета - по отпечатку пальца (Touch ID) или распознаванию лица (Face ID).

Если захотите отключить и снова подключить вход в онлайн-медкарту по Touch ID или Face ID, то это можно сделать в настройках приложения (вкладка «Прочее», раздел «Вход в приложение»). Там же можно изменить пароль.

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ РАКОМ

Для онкопациентов и их близких в столице открыли круглосуточную «горячую линию» с консультациями психологов. По телефону (495) 587-00-51 специалисты окажут экстренную помощь или запланируют очное общение в одном из трех центров амбулаторной онкологической помощи:

- в медцентре «Коммунарка» (филиал 40-й клинической больницы);

- в Боткинской больнице;

- в 1-й онкологической больнице.

Кроме того, можно воспользоваться и онлайн-приёмом в чате или по скайпу Московской службы психологической помощи населению (МСППН) на сайте msph.ru.

Жители столицы, как и других городов страны, могут также узнать подробнее о помощи оконкобольным на специальных федеральных сайтах.

«Информированность о профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний - одно из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение», - сообщили в АНО «Национальные приоритеты». - Для того, чтобы помочь сориентироваться в огромном потоке далеко не всегда достоверной информации о раке, Минздравом России создан портал об онкологических заболеваниях - onco-life.ru. Один из разделов портала как раз посвящен поддержке пациентов с онкологическими заболеваниями и их родственников».

ЧТО ЕЩЁ

- Электронный рецепт. По нему можно купить лекарства и без бумажного бланка. После приема у врача и назначения лечения выписанный рецепт появится в онлайн-медкарте. Затем нужно показать фармацевту в аптеке эту страницу с QR-кодом на экране мобильного устройства или полис ОМС, если рецепт льготный. С электронным «листочком» можно взять необходимые препараты во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, а также в некоторых коммерческих аптечных сетях (полный список - на сайте Депздрава в разделе «Организации и учреждения» в рубрике «Функциональные подразделения».

- Скорая помощь по телефону. Если вам нужно «только спросить», то можно получить консультацию врача «неотложки» без выезда на дом. Для этого надо звонить на выбор:

- на врачебно-консультативный пост службы скорой и неотложной медицинской помощи - (495) 620-42-33;

- по телефону 103 и попросить у диспетчера консультацию старшего врача.