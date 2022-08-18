Еще вчера днем жители юго-восточных и южных районов почувствовали запах гари, который принесло ветром из Рязанской области, где горит лес. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Этим утром жители многих московских районов внезапно обнаружили за окном картину, похожую на знаменитое лето 2010 года. Тогда, напомним, из-за пожаров в подмосковных торфяниках над столичным регионом стоял плотный смог. Иногда соседние здания почти невозможно было рассмотреть на расстоянии 40-50 метров! Еще вчера днем жители юго-восточных и южных районов почувствовали запах гари, который принесло ветром из Рязанской области (там сейчас горит большой лесной массив). А сегодня последствия видны визуально и ощущаются уже на всей территории города, включая север и северо-запад. В соцсетях горожане выкладывают фото: из-за повисшей дымки стали едва видны даже огромные башни Москва-сити…

Москву ждет повторение 2010 года?

ЖДЕМ СМЕНЫ ВЕТРА

Мосэкомониторинг (организация, которая следит за концентрацией вредных веществ в воздухе) сообщил, что если нынешний юго-восточный ветер, принесший на столицу гарь, изменит направление хотя бы на 10 градусов, «продукты горения будут переноситься либо южнее, либо восточнее города». Но пока, судя по всему, об это приходится только мечтать.

- Юго-восточный ветер сохранится ближайшие 36-48 часов, - сообщил kp.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Но уже в субботу днем ветер сменится на более южные направления. Нас, конечно, в больше степени интересует ветер не у земли, а нижний пограничный слой атмосферы, высоты до 1,5 километров, где несет все эти вредные частицы от пожаров.

По словам синоптика, в субботу же палящее солнце на какое-то время сменится облаками. И даже дожди возможны. Но - мозаичные и незначительные. А на следующей неделе жара снова вернется. Специалисты прогнозируют в Москве дневные температуры до +30+32 градусов.

- В Южной Европе сильнейшие лесные пожары, по всему континенту из-за жары пересыхают реки. Нам что-то подобное грозит? И вообще, возможно ли повторение затяжного смога из лета 2010 года?

- Думаю, как в Европе у нас точно не будет, - говорит Тишковец. - Все-таки сейчас в Центральной России речь идет только о каких-то локальных пожарах (помимо Рязанской области есть такая проблема и в соседней Владимирской, - Авт.). Торфяники, слава богу, не горят. Но вообще ситуация серьезная. Средняя температура воздуха в августе 2010-го была 21.8 градусов. Сейчас - 21.5. Приближаемся к показателям. В лесах очень сухо. За весь август выпало всего 3 мм осадков, это всего 3% месячной нормы.

АНОМАЛИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ 2010 ГОДА

- Температура нынешнего августа на 4 градуса выше нормы, - сообщила kp.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - Это приближается к показателям 2010 и 1972 годов. Тогда было +5 градусов выше нормы. Частично в пятницу, а также в субботу и воскресенье мы ожидаем некоторое понижение температуры (до +25+29 градусов днем, - Авт.), но затем нас вновь ждут как минимум 10 дней жары. Так что показатели 2010-го, возможно, все-таки будут повторены.

Дым от пожаров на торфяниках накрывал Москву в 2010 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

И это при том, что дефицит осадков в европейской части России будет сохраняться.

- Но я не думаю, что нам тоже грозит пересыхание рек, - продолжает Позднякова. - Все-таки период жары у нас начался позже, чем в Европе.

- То есть, дожди, которые синоптики обещают на выходные, не сыграют никакой роли в улучшении ситуации?

- Увы. Это будут кратковременные и незначительные дожди - всего 2-3 мм осадков. Они пройдут в южной части Подмосковья. А наиболее пожароопасная ситуация в лесах - на востоке области. До конца августа мы значительных дождей не увидим.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нас накроет магнитный шторм?

- К сожалению, мы сейчас получили коктейль бешеной жары, гари и сильных магнитных бурь, - рассказал kp.ru Евгений Тишковец. - Как сообщало NASA, несколько дней назад на Солнце произошел корональный взрыв. Сейчас потоки этих частицы достигли Земли. Поэтому мы прогнозируем умеренные и сильные геомагнитные бури. Как рассчитали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева, вероятность сильного магнитного шторма - 50 процентов.