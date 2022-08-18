На улицу в маске, в машине закрыть окна: главврач московской больницы дала советы, как спасаться от едкого дыма рязанских пожаров

Над Москвой подвисло серое облако, жители уже стали жаловаться на затрудненное дыхание. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Дым и запах гари накрыл столицу из-за лесных пожаров в Рязанской области. Над Москвой подвисло серое облако, жители уже стали жаловаться на затрудненное дыхание. Синоптики говорят, что гарь сохранится еще в ближайшие 36-48 часов. Главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова дала советы москвичам, как пережить эти дни.

- Смог от лесных пожаров в Рязанской области может продержаться в Москве ещё двое суток. Поэтому жителям столичного региона я советую следующее. Во-первых, нужно пить как можно больше просто воды. Минимум 2-2,5 литра в день. Лучше всего, если эта вода будет комнатной температуры. В такую жару пить холодную воду я все же не советую, чтобы не было резких переохлаждений, - рассказала kp.ru главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова.

Главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова Фото: Личный архив

Во-вторых, находясь в помещении или автомобиле, по совету врача, лучше не открывать окна.

- Пользуйтесь кондиционерами. Но с ними тоже лучше быть острожными, чтобы не простыть. Кондиционеры лучше использовать дозировано. И не допускать, чтобы они дули напрямую на человека. Буквально за 5 минут можно заболеть ОРВИ ларингитом, ангиной и фарингитом. Лучше всего включать прибор на 15 минут, каждый два часа, - говорит врач.

Ольга Шарапова посоветовала ближайшее два дня жителям Москвы и области как можно меньше времени находиться на улице. Но если необходимость выйти из дома все же есть, выходить нужно только в маске.

- Маски защищают органы дыхания от негативного воздействия смога, - объяснила Шарапова.

Москвичам, которые находятся в квартире, а сейчас многие работают на удаленной работе, остались на каникулах с детьми, лучше не открывать окна и пользоваться вентиляторами, увлажнителями воздуха, кондиционерами.

Не помешает влажная уборка в квартире - она избавит на время от посторонних запахов. А любителям велопрогулок и пробежек на улице лучше отказаться от излишних нагрузок, чтобы не перегружать сердце и органы дыхания. К тренировкам лучше вернуться, когда воздух в Москве нормализуется.

- Как можно чаще сейчас лучше ходить в душ. А если вдруг почувствовали першение в горле, советую выпить травяной чай с лимоном. Хуже от него точно не станет, а вот иммунитет такой напиток повысит, - посоветовала Ольга Шарапова.