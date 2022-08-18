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18 августа 2022 7:23

На улицу в маске, в машине закрыть окна: главврач московской больницы дала советы, как спасаться от едкого дыма рязанских пожаров

Заслуженный врач Ольга Шарапова порекомендовала избегать долгого использования кондиционеров во время смога
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Над Москвой подвисло серое облако, жители уже стали жаловаться на затрудненное дыхание.

Над Москвой подвисло серое облако, жители уже стали жаловаться на затрудненное дыхание.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Дым и запах гари накрыл столицу из-за лесных пожаров в Рязанской области. Над Москвой подвисло серое облако, жители уже стали жаловаться на затрудненное дыхание. Синоптики говорят, что гарь сохранится еще в ближайшие 36-48 часов. Главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова дала советы москвичам, как пережить эти дни.

- Смог от лесных пожаров в Рязанской области может продержаться в Москве ещё двое суток. Поэтому жителям столичного региона я советую следующее. Во-первых, нужно пить как можно больше просто воды. Минимум 2-2,5 литра в день. Лучше всего, если эта вода будет комнатной температуры. В такую жару пить холодную воду я все же не советую, чтобы не было резких переохлаждений, - рассказала kp.ru главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова.

Главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова

Главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова

Фото: Личный архив

Во-вторых, находясь в помещении или автомобиле, по совету врача, лучше не открывать окна.

- Пользуйтесь кондиционерами. Но с ними тоже лучше быть острожными, чтобы не простыть. Кондиционеры лучше использовать дозировано. И не допускать, чтобы они дули напрямую на человека. Буквально за 5 минут можно заболеть ОРВИ ларингитом, ангиной и фарингитом. Лучше всего включать прибор на 15 минут, каждый два часа, - говорит врач.

Ольга Шарапова посоветовала ближайшее два дня жителям Москвы и области как можно меньше времени находиться на улице. Но если необходимость выйти из дома все же есть, выходить нужно только в маске.

- Маски защищают органы дыхания от негативного воздействия смога, - объяснила Шарапова.

Москвичам, которые находятся в квартире, а сейчас многие работают на удаленной работе, остались на каникулах с детьми, лучше не открывать окна и пользоваться вентиляторами, увлажнителями воздуха, кондиционерами.

Не помешает влажная уборка в квартире - она избавит на время от посторонних запахов. А любителям велопрогулок и пробежек на улице лучше отказаться от излишних нагрузок, чтобы не перегружать сердце и органы дыхания. К тренировкам лучше вернуться, когда воздух в Москве нормализуется.

- Как можно чаще сейчас лучше ходить в душ. А если вдруг почувствовали першение в горле, советую выпить травяной чай с лимоном. Хуже от него точно не станет, а вот иммунитет такой напиток повысит, - посоветовала Ольга Шарапова.

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