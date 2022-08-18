Синоптик Позднякова: В Москву несет горячий воздух из Ирана - он удержит зной до конца августа

Синоптик Позднякова сообщила, что жара не уйдет из Москвы до конца августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Жара не уйдёт до конца августа. Наоборот - на следующей неделе она лишь усилится, до +32 градусов, - поделилась с KP.RU свежими прогнозами Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

Надо сказать, что ее коллеги из Гидрометцентра России настроены ещё решительнее - пугают 33-градусным пекло в середине следующей недели.

- Совсем недавно вы обещали, что на этой неделе будет +32. Да, в столице действительно жарко, но не до такой степени: 15 и 17 августа +29,5, в другие дни не выше +29. То есть пик жары ещё впереди?

Да, сейчас все прогнозы говорят о том, что на следующей неделе зной достигнет +32 градусов. В атмосфере на высоте нескольких километров сейчас очень высокая температура, постоянно поступают новые порции горячего и крайне сухого воздуха со стороны Ирана и Турции. И вдобавок он здесь прогревается под лучами солнца. Хотя солнце поднимается уже значительно ниже, чем в июле, и день стал короче. Тем не менее, этого хватает. Атмосферное давление на следующей неделе останется высоким, скорее всего, будет штиль, что тоже усугубит жару.

- А говорили, что к нам пришла аномальная жара из Европы? А на самом деле из Ирана?

И то, и другое верно. Антициклон - точнее, гребень высокого атмосферного давления - действительно дотянулся к нам из Европы. У нас сформировалось своё ядро антициклона - «оторвалось» от европейского гребня. Но как в Европе, так и у нас, аномальная жара связана не только с антициклоном. Но и с выносом горячего воздуха извне. В Европу -

из пустыни Сахара в северной Африке. К нам же южные и юго-восточные воздушные потоки идут с Иранского нагорья.

- Получается, все это звенья одной цепи: жара с юго-восточными воздушными потоками из Ирана, смог с юго-восточными ветрами - из Рязанской области?

В четверг, 18 августа, метеостанции в Тушине, на Балчуге, в районе МГУ, в Немчиновке, Внукове зафиксировали ухудшение видимости до 2 - 3 км из-за задымления атмосферы. Да, все специалисты подтверждают, что смог в Москве именно из Рязанской области, и его приносят те самые юго-восточные воздушные потоки. В восточных районах Московской области, в первую очередь в Кашире - там, где торфяники, степень пожарной опасности высокая. Но пока нет информации о том, чтобы там возникли очаги пожаров. В Рязанской области горят не торфяники, как было в печально памятном 2010 году. Горят леса в Окском заповеднике на очень большой площади.