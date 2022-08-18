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Общество18 августа 2022 9:50

Синоптик Позднякова: В Москву несет горячий воздух из Ирана - он удержит зной до конца августа

Синоптик Позднякова сообщила, что жара не уйдет из Москвы до конца августа
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Синоптик Позднякова сообщила, что жара не уйдет из Москвы до конца августа

Синоптик Позднякова сообщила, что жара не уйдет из Москвы до конца августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Жара не уйдёт до конца августа. Наоборот - на следующей неделе она лишь усилится, до +32 градусов, - поделилась с KP.RU свежими прогнозами Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

Надо сказать, что ее коллеги из Гидрометцентра России настроены ещё решительнее - пугают 33-градусным пекло в середине следующей недели.

- Совсем недавно вы обещали, что на этой неделе будет +32. Да, в столице действительно жарко, но не до такой степени: 15 и 17 августа +29,5, в другие дни не выше +29. То есть пик жары ещё впереди?

Да, сейчас все прогнозы говорят о том, что на следующей неделе зной достигнет +32 градусов. В атмосфере на высоте нескольких километров сейчас очень высокая температура, постоянно поступают новые порции горячего и крайне сухого воздуха со стороны Ирана и Турции. И вдобавок он здесь прогревается под лучами солнца. Хотя солнце поднимается уже значительно ниже, чем в июле, и день стал короче. Тем не менее, этого хватает. Атмосферное давление на следующей неделе останется высоким, скорее всего, будет штиль, что тоже усугубит жару.

- А говорили, что к нам пришла аномальная жара из Европы? А на самом деле из Ирана?

И то, и другое верно. Антициклон - точнее, гребень высокого атмосферного давления - действительно дотянулся к нам из Европы. У нас сформировалось своё ядро антициклона - «оторвалось» от европейского гребня. Но как в Европе, так и у нас, аномальная жара связана не только с антициклоном. Но и с выносом горячего воздуха извне. В Европу -

из пустыни Сахара в северной Африке. К нам же южные и юго-восточные воздушные потоки идут с Иранского нагорья.

- Получается, все это звенья одной цепи: жара с юго-восточными воздушными потоками из Ирана, смог с юго-восточными ветрами - из Рязанской области?

В четверг, 18 августа, метеостанции в Тушине, на Балчуге, в районе МГУ, в Немчиновке, Внукове зафиксировали ухудшение видимости до 2 - 3 км из-за задымления атмосферы. Да, все специалисты подтверждают, что смог в Москве именно из Рязанской области, и его приносят те самые юго-восточные воздушные потоки. В восточных районах Московской области, в первую очередь в Кашире - там, где торфяники, степень пожарной опасности высокая. Но пока нет информации о том, чтобы там возникли очаги пожаров. В Рязанской области горят не торфяники, как было в печально памятном 2010 году. Горят леса в Окском заповеднике на очень большой площади.

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