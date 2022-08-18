В Москве второй день пахнет гарью из-за лесных пожаров в Рязанской области: шесть советов для сохранения здоровья в таких условиях

В Москве дымка и запах гари появились 17 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, дымка и запах гари появились 17 августа, в основном в южных, юго-западных и западных районах Москвы. Уже вчера были взяты пробы, но пока концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Но многие москвичи помнят август 2010 года, когда смог надолго стал спутником повседневной жизни — несколько недель горящие торфянники отравляли нам жизнь и здоровье. Тогда еще и жара зашкаливала — температура держалась выше 30 градусов. Сейчас все же есть ветерок и надежда, что такого не повторится. Тем не менее специалисты Роспотребнадзора предупреждают: старайтесь поменьше проводить время на улице, не пускайте детей долго гулять, сами старайтесь не заниматься спортом на улице (как раз утром смог наиболее ощутим). Если приходится работать на открытом воздухе, защищайте органы дыхания масками (ну да, опять маски...). И, конечно, не забывайте, чаще проводить влажные уборки в квартирах и офисах. И больше пейте: эксперты Роспотребнадзора рекомендуют щелочную минералку, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.

Фото: Иван МАКЕЕВ

12 лет назад тогда еще главный санитарный врач Геннадий Онищенко предупреждал пожилых людей, что в часы смога пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, эндокринными и иммунными, нужно ограничить физическую активность, особенно на улице. Также в часы смога особенно страдают люди с подвижной психикой, психическими заболеваниями.

ВАЖНО

Что может помочь справиться со смогом и сохранить здоровье

1. Смачивайте сетку от насекомых на форточках

Это поможет задержать вредные вещества. Или повесьте на открытое окном марлю, и также активно увлажняйте.

2. Носите с собой антигистаминные препараты

Смог может спровоцировать аллергию, особенно у людей, которые к ней склонны. Поэтому посоветуйтесь с лечащим врачом, стоит ли начать курс ваших препаратов.

3. Промывайте нос после приходи с улицы

- Из-за пыли, дыма и разных продуктов горения раздражаются слизистые носа, рта, глаз, - поясняет к.м.н., врач-оториноларинголог Алексей Накостенко. - Поэтому мы становимся более чувствительны к различным инфекциям, вирусам. Поэтому очень важно по вечерам или в любое время, когда возвращайтесь с улицы, промывать нос спреями с морской водой или обычной кипяченой водой (ложка соли на литр воды). Прополаскивайте горло, промывайте глаза.

4. Переносите встречи на вечер

В свое время Минздрав составил памятку, где напоминал, что самая мощная концентрация опасных веществ в воздухе бывает ранним утром. Так что если есть возможность избегать утренних часов, лучше переносите встречи на вечер. Ведь и дневная жара тоже не лучшим образом сказывается на здоровье.

5. Откажитесь от жирной пищи, алкоголя, газировок

Жара и без того серьезная нагрузка на организм, а смог добавляет проблем. Поэтому помогите телу: не нагружайте его лишними жирами, сладостями. Лучше фрукты и овощи. Белок нам тоже необходим, но легкий — нежирная курятина, творог, молодые сыры.

- Завтракать рекомендую обязательно, пусть и легким омлетом, или бутербродом с сыром. А вот от обеда, если есть не хочется, можете отказаться, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - На ужин все же лучше съесть что-то белковое — небольшую порцию запеченной рыбы или курицы (белки необходимы организму, они нужны при серьезных нагрузках). А на гарнир идеально подойдет овощной салат. В целом овощи и фрукты сейчас очень нужны, ведь в них необходимые витамины и минералы (они вымываются вместе с потом), так что обед легко можно заменить фруктовым салатом.

Постарайтесь отказаться от алкоголя: даже одна рюмочка «от нервов» может спровоцировать спазм сосудов — сейчас сердце и бронхи и без того усиленно трудятся.

6. Одышка, сердцебиение, бессонница — позвоните врачу

Если чувствуете себя дурной (особенно, если есть хронические заболевания) — если мучает одышка, чувство нехватки воздуха, напал беспрерывный кашель) — вызывайте «скорую», не медлите.

Фото: Кирилл СЕРОВ

КСТАТИ

Пейте молоко и сорбенты

Если пришлось провести несколько часов на смоге, можете почувстовать тошноту и головокружение — это неприятные последствия вдыхания гари, ведь угарный газ настоящий яд.

Как рассказал руководитель Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Юрий Смолкин, при таких симптомах нужно выпить сорбенты (уголь, полисорб, энтеросгель, фильтрум и т.п.). А если их нет под рукой, то больше воды. А еще лучше — молока (если нет индивидуальной непереносимости). Ферменты и молочные кислоты выводят продуты распада угарного газа. Недаром его давали на химических производства «за вредность», а пострадавших на пожаре отпаивали молоком. Также антитоксическим действием обладает глюкоза. Так что сладкий чай после дымного дня не повредит. Или стакан фруктовых соков. Хороши персиковый, абрикосовый, ананасовый, мультифруктовый, из овощных - морковный (или яблочно-морковный).