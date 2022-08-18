Новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1 украсили логотипом

Фото: департамент строительства

Фасад Центрального корпуса нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе теперь украшает логотип «ИКБ № 1».

«В здании началось устройство вентфасада, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Лечебный комплекс будет полностью готов в этом году».

По его словам, современный корпус появится на месте прежних морально и физически устаревших строений.

Фото: департамент строительства

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционной больницы, которые в целом образуют комплекс, где будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней, - отметил глава ведомства. - Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием».

КОНКРЕТНО

Новая клиника выглядит так:

- три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, которые свяжут между собой единым подземным пространством и надземными переходами. Это позволит персоналу и больным добираться до нужного отделения, не выходя на улицу;

- 546 одноместных мельцеровских боксов, позволяющих полностью изолировать заразного пациента с любой инфекцией, чтобы обезопасить остальных от внутрибольничного перекрестного «опыления» вирусами;

- лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы, с возможностью стационарного лечения;

- для диагностики и лечения практически любых инфекций - новейшая медтехника, в том числе аппараты КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторы и другие приборы, позволяющие обойтись без перевозки пациентов в другие стационары для обследования;

- лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), который при необходимости позволяет работать с самыми опасными биологическими материалами, например, холерой, чумой или сибирской язвой;

- патологоанатомическая служба;

- учебные кафедры трех медицинских вузов (МГМСУ имени Евдокимова, РНИМУ имени Пирогова, РУДН) с лекционными залами для обучения студентов;

- администрация.