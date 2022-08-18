Горят торфяники, леса и дома: откуда на Москву идет дым, что горит и как спастись от едкого запаха

В Рязанской области - лесные пожары, а в Москве - смог от них. Фото: Кирилл СЕРОВ

ЧТО ГОРИТ

И повсюду тлеют пожары… Это название знаменитой книги Селесты Инг довольно ярко характеризует ситуацию с пожарами в центральной части России и ПФО. Гектары лесов, степей, а местами и жилых домов горели и продолжают гореть в Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях, в Чувашии и Республике Марий Эл.

Самый близкий, а потому заметный — в Рязанской области:

- Задымление очень сильное, пожар зашел с территорию лесного фонда на земли Окского заповедника и национального парка Мещерский, угроза перехода огня на населенные пункты сохраняется, этот пожар и создает сильное задымление, которое доходит до Москвы, - рассказал руководитель противопожарного проекта ГРИНПИС России Григорий Куксин. - Сложность в том, что горит торф и завалы мертвой древесины, даже разведку в этом месте проводить сложно, дым довольно токсичный. И быстрого исправления ситуации в условиях жаркой погоды ждать не стоит.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГОРИТСЯ ЛИ ПОД МОСКВОЙ

Москву утром 18 августа окутал смог, что вызывало у горожан тревогу: не повторяется ли ситуация 2010 года, когда горели торфяники вблизи города?

- Нет, насколько я знаю, сухие болота с торфяниками после 2010 года были обводнены, и угрозы их возгорания нет, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. - Другое дело, что и без торфяников хватает проблем. Ситуация достаточно сложная, на утро сегодняшнего дня у нас были данные об 11 термоточках, шесть их них — это лесные пожары в регионах, расположенных на востоке и юго-востоке от Москвы.

Пока полыхает пламя, едкий дым распространяется на восток. Из Рязани до Москвы он долетает за восемь часов. Из Нижегородской области и Марий-Эл — за 20. И, увы, помешать этому не в силах никто, пока будут пожары и ветер не поменяет направление, дым будет идти в сторону Москвы.

КАК ДОЛГО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Послаблений небесная канцелярия жителям Европейской части России в ближайшее время делать не собирается.

- Как минимум до следующей пятницы аномально жаркая погода без осадков сохранится в большинстве субъектов ПФО, - рассказал Юрий Варакин. - Среднесуточные температуры будут соответствовать больше середине июля — это на 6-7 градусов больше нормы. Днем ожидается +30-32 градуса, ночью - +15-17 градусов.

При этом и направление ветра пока меняться не собирается. Поэтому жителям окутанных смогом городов остается лишь терпеть и приспосабливаться.

Фото: Кирилл СЕРОВ

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ В ДЫМУ

Если нет возможности уехать из Москвы туда, куда гарь от лесных пожаров не доходит, то лучше как минимум пореже выходить на улицу:

- Гулять по улице в таких условиях может быть довольно опасно: мелкие частицы гари проникают в кровяную систему, распространяются по органам и могут вызывать повреждение сосудов. Особенно вредно это для детей и беременных, потому что повышает риски развития атеросклероза и формирование бляшек в будущем, - объяснил в эфире Радио "Комсомольская Правда" терапевт, кардиолог, кандидат наук Ярослав Ашихмин

Как обезопасить себя:

- При выходе на улицу использовать респиратор

- Дома установить воздушный фильтр с двумя технологиями. Одна — этоTrue HEPA, которая фильтрует частицы крупные и средних размеров, вторая — это фотокатализ, которая разлагает гарь и газы и СО2 и воду

- Использовать увлажнители воздуха

- Почаще проводить влажную уборку, но мыть нужно не только полы, но и стены

- Астматикам нужно проконсультироваться с врачами и использовать ингаляторы