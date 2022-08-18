Трудовой подвиг созидателей

Мемориал строителям безмолвных рубежей Чебоксары. Фото: cheboksary.ru

В преддверии профессионального праздника работников строительной отрасли, по традиции отмечаемого в России во второе воскресенье августа Глава Чувашской Республики Олег Николаев поздравил представителей отрасли с наступающим праздником. Глава региона отметил, что «строительство имеет колоссально значение в развитии всего общества и прежде всего экономики. Через мультипликацию оно обеспечивает развитие многих смежных отраслей. Именно строители обеспечивают создание комфортной среды».

Отдельные слова благодарности были адресованы тем, кто принимал активное участие в возведении мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе. В поздравительном адресе подчеркивается, что работы там еще продолжаются, но это место уже стало точкой притяжения жителей Чувашии и гостей республики.

Ставший символом преданности Родине и памятником 170 тысяч жителям республики, осенью-зимой 1941 года участвовавшим в возведении грандиозной оборонительной линии на берегах Суры и Волги, монумент «Строителям безмолвных рубежей» был торжественно открыт 1 июля. Специально для этого была торжественно принесена частица Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве.

Создание монумента «Строителям безмолвных рубежей» стало подлинно народной акцией, сплотив трудовые коллективы учреждений и предприятий, общественность не только Чувашии, но и соседних Татарстана и Пензенской области. Создание памятника стало проектом, объединившим Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и Год выдающихся земляков, проходящих в 2021 и 2022 годах по инициативе Главы Чувашской республики Олега Николаева.

К созданию мемориала на повороте федеральной автодороги «Волга» к селу Байгулово приложили свои знания и силы лучшие чувашские архитекторы, проектировщики и строители. Для выбора наиболее удачного формата памятника Российское военно-историческое общество объявило и провело Всероссийский творческий конкурс на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Самое активное участие в нем приняли творческие коллективы Союза архитекторов и Союза художников Чувашии. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на строительстве линии электропередачи для надежного энергоснабжения мемориального комплекса было доверено специалистам филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» и АО «Чувашэнергосетьремонт». Благоустройством прилегающей территории площадью 5 га занимались сотрудники АО «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"».

В результате слаженного труда команды строителей в Козловском районе появился настоящий курган славы, вознесший к небу 38 стальных стелл, символизирующих 380 километров колючей проволоки, землянок, пулеметных гнезд, которые в первый военный год по призыву Родины возвели женщины и вчерашние школьники, колхозники и рабочие из Чебоксар, Алатырского, Красночетайского, Порецкого, Шумерлинского и Ядринского районов Чувашии