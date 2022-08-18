На всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» победили проекты из Ковдора и Котельниково, созданные при поддержке «ЕвроХима»

Глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов с наградой. Фото: Юрий Шамин

Сразу два проекта благоустройства, созданных при участии компании «ЕвроХим», победили во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Конкурс оценивает идеи по созданию комфортной городской среды и определяет, какие из них достойны воплотиться в жизнь. В категории «Малые города до 20 тысяч человек» победу одержали проекты «Ковдорский магнит» города Ковдора Мурманской области и «Аксайская Дубрава» Котельниково Волгоградской области.

И Ковдор, и Котельниково – города присутствия предприятий «ЕвроХима». Компания активно участвует в их благоустройстве и поддерживает новые проекты по созданию современных общественных пространств. Благодаря победе в конкурсе в Котельниково начнется строительство парка «Аксайская дубрава». На его создание из федерального бюджета выделяется 85 миллионов рублей. Идея разбить парк в новом городском районе «Дубовая роща» родилась в рамках проекта «Котельниково – земля героев». «Аксайская дубрава» станет комфортным городским пространством, в котором современные решения будут сочетаться с отсылами в историческое прошлое. Парк будет напоминать о подвигах героев прошлых лет: атаманов казачества, воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства.

- Наша компания оказала содействие в создании заявки, - рассказал исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Мы очень рады победе нашего проекта, готовы и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку в реализации общественно важных программ и нацпроектов, способствующих развитию туристического, культурного и образовательного потенциала города Котельниково.

Фото: Юрий Шамин

Реализация другого проекта-победителя «Ковдорский магнит» начнется в 2023 году. Масштабная реконструкция стартует в самом центре Ковдора, на площади Ленина. Строители не только полностью обновят площадь, но и создадут на ней новые объекты: мини-сцену и амфитеатр для проведения городских мероприятий, скейт-спот, велодорожки, перголы, площадки с качелями. Изюминкой проекта станут «светящиеся» камни и «Ламповый фонтан», который летом с помощью туманного распыления будет охлаждать воздух, а зимой – превращаться в большую грелку.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» проводится с 2018 года по поручению президента России. Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения. Каждый год из федерального бюджета выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей.