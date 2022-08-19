Дело убитого сестрами Хачатурян отца снова вернули следователю: «Покойнику хотят предъявить обвинение по еще одной статье»

Во время расследования было подтверждено, что 57-летний Михаил Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью своих дочерей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уголовное дело, возбужденное против покойного москвича Михаила Хачатуряна, снова вернули в Следственный комитет.

Напомним, в убийстве 57-летнего мужчины обвиняют его троих дочерей. В 2018 году девушки (им на тот момент было 17, 18 и 19 лет) напали с ножом на спящего отца. Тот пытался убежать, но умер от потери крови на лестничной площадке, пытаясь вызвать лифт. Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян рассказали, что отец в течение долгих лет избивал их, издевался и домогался. Одна из девушек даже пыталась покончить с собой. Мать своих дочерей и старшего сына Михаил еще за несколько лет до этого выгнал из дома. Жалобы сестер родственникам со стороны отца ни к чему не приводили. А заявлениям в полицию, написанным матерью девушек, якобы не давали хода.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц, совершенное по предварительному сговору». Однако убитый Михаил Хачатурян также стал объектом расследования. В мае текущего года стало известно, что расследование по нему завершено. Против покойного возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Кроме того, посмертная психиатрическая экспертиза выявила у него сексуальное расстройство с креном в педофилию.

Как теперь стало известно, уголовное дело Михаила Хачатуряна возвращают следователю.

- Судя по всему, в обвинении появится еще одна тяжкая статья, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин сообщил в беседе с корреспондентом kp.ru: прокуратура посчитала, что Михаилу Хачатуряну «недовменили еще одну статью».

- Речь идет о статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметил Паршин. - Было установлено, что действия отца нанесли тяжкий вред здоровью девочек. Поэтому дело возвращают в следствие в связи с необxодимостью ужесточения обвинения.

Защита сестер Хачатурян продолжает настаивать, что их действия нужно признать необходимой обороной.

Напомним, девушки уже несколько лет находятся под запретом определенных действий: они живут отдельно друг от друга, в разных квартирах (у родственников и знакомых), им разрешено работать, но запрещено общаться друг с другом и пользоваться средствами связи.