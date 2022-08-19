Тимати сообщил, что в Stars Coffee алкоголя не будет

Тимати приехал на открытие кофейни на Новом Арбате 19 августа. Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня на Новом Арбате, 11 открылся Stars Coffee, заменивший Starbucks. Новые владельцы - ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати. Меню ресторана несколько поменялось, некоторые посетители считают, что напитки стали слаще, чем раньше.

Тем не менее на общую атмосферу заведения это не повлияло - каждый седьмой москвич сегодня шел со стаканчиком кофе, на котором привычную русалку заменила девушка в кокошнике.

Фото: Александра БУДАЕВА

На открытие Stars Coffee в обед приехали и новые владельцы. Тимати фотографировался с поклонниками и попивал кофе (по слухам, он предпочитает голден макиатто). На вопрос корреспондента kp.ru о том, будет ли в меню Stars Coffee алкоголь, знаменитый рэпер заявил:

- Мы отвечали на этот вопрос на пресс-конференции. Нет, здесь алкоголя не будет.