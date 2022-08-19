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19 августа 2022 13:35

Тимати сообщил, что в Stars Coffee алкоголя не будет

Рэпер приехал на открытие своего ресторана на Новом Арбате 19 августа
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Тимати приехал на открытие кофейни на Новом Арбате 19 августа.

Тимати приехал на открытие кофейни на Новом Арбате 19 августа.

Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня на Новом Арбате, 11 открылся Stars Coffee, заменивший Starbucks. Новые владельцы - ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати. Меню ресторана несколько поменялось, некоторые посетители считают, что напитки стали слаще, чем раньше.

Тем не менее на общую атмосферу заведения это не повлияло - каждый седьмой москвич сегодня шел со стаканчиком кофе, на котором привычную русалку заменила девушка в кокошнике.

Фото: Александра БУДАЕВА

На открытие Stars Coffee в обед приехали и новые владельцы. Тимати фотографировался с поклонниками и попивал кофе (по слухам, он предпочитает голден макиатто). На вопрос корреспондента kp.ru о том, будет ли в меню Stars Coffee алкоголь, знаменитый рэпер заявил:

- Мы отвечали на этот вопрос на пресс-конференции. Нет, здесь алкоголя не будет.

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