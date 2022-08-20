Пока что смены обстановки не предвидится Фото: Иван МАКЕЕВ

20 августа Москва вновь проснулась в дымке: в воздухе серая пелена, плюс витает запах гари. Все дело в пожарах, которые прямо сейчас пытаются потушить на востоке от столицы.

По данным Рослесхоза, режимы ЧС действуют в Нижегородской, Рязанской и Ростовской областях – именно оттуда на Москву «дымит» сильнее всего. Также опасная ситуация в Республиках Коми, Марий Эл, в Ростовской области и Якутии.

Продукты горения из Ростовской области до Москвы благодаря ветру долетают всего за 8 часов. Из Поволжья – за 20. И пока что смены обстановки не предвидится.

20 августа в Москве вновь ожидается юго-восточный ветер с примесью дыма пожаров, который будет дуть со скоростью 7-12 м/c. Температура воздуха – +25-27 градусов. Облачно, преимущественно без осадков, хотя небо этим утром много где затянуто тучами.

Специалисты заверяют жителей столицы: повторение ситуации 2010 года невозможно: торфяники пролиты водой, они не загорятся. Другое дело — леса: от малейший искры в сухую и жаркую погоду может разгореться сильное пламя. Именно поэтому в Подмосковье действует ограничение на посещение лесов. А за несоблюдение норм противопожарной безопасности можно получить штраф до 15 тысяч рублей.