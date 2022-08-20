«Очки от солнца спасли ему глаза»: что стало с мальчиком, в руках которого взорвалась электронная сигарета

Пострадавший два месяца назад подросток еще не восстановился до конца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сереже (имя мальчика изменено. Прим.автора) 13 лет. В понедельник, 22 августа, он ложится в больницу на очередную сложнейшую операцию. А все из-за обычной электронной сигареты.

Напомним, 26 июня он взял ее у бабушки на подоконнике, решил опробовать по дороге домой. Поднес к лицу, и в этот момент раздался взрыв. Большой и указательный пальцы врачи спали лишь чудом. В указательный вставили спицы – их-то и будут снимать на следующей неделе. Врачи признают: чувствительность вряд ли когда-нибудь восстановится полностью. Но это лучше, чем ампутация.

- Мы только недавно поняли: очки от солнца спасли ему глаза, - рассказала корреспонденту KP.RU бабушка мальчика Алла Алексеевна. – У него же из груди осколки вынимали. Что было бы, если б они в глаза попали? Страшно подумать!

Откуда сигарета взялась в доме пенсионерки? Это сейчас пытаются выяснить полицейские. Сама Алла Алексеевна нашла «электронку» в почтовом ящике. Камеры видеонаблюдения засняли какого-то неизвестного паренька или девушку, этот человек подкинул сигарету в ящик еще 18 июня.

- Его личность пока не установлена, - сообщил KP.RU адвокат Константин Ерохин. – Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», мальчик признан потерпевшим.

Камера сняла человека, подбросившего электронную сигарету, которая взорвалась в руках у подростка Фото: Кадр видео

Экспертам предстоит установить, что стало причиной взрыва – дефект сигареты или чей-то злой умысел (по одной из версий, под сигарету могли замаскировать взрывное устройство).

Но есть и третий вариант: вполне вероятно, что сигарета была просто дешевой подделкой. Тем более, что их на рынке – пруд пруди.

В июле столичные полицейские задержали целую группировку, которая ввозила в Россию из Восточной Азии «электронки» под видом мелкой бытовой техники. Контрафакт продавали через интернет магазины и оформляли для них поддельные сопроводительные документы. Экспертиза показала, что товар был весьма небезопасен: по крайней мере, содержание никотина каждой сигарете заметно превышало те показатели, которые якобы заявлял производитель.

Силовики изъяли партию из 150 тысяч контрафактных «электронок» стоимостью более 600 млн рублей и возбудили уголовное дело. Могла ли взорвавшаяся сигарета быть из подобной партии, пока не ясно. Следствие это выясняет.

Мы продолжаем следить за развитием событий.