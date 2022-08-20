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20 августа 2022 12:00

«Очки от солнца спасли ему глаза»: что стало с мальчиком, в руках которого взорвалась электронная сигарета

Следователи пока не знают, был ли взрыв случайностью
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Пострадавший два месяца назад подросток еще не восстановился до конца

Пострадавший два месяца назад подросток еще не восстановился до конца

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сереже (имя мальчика изменено. Прим.автора) 13 лет. В понедельник, 22 августа, он ложится в больницу на очередную сложнейшую операцию. А все из-за обычной электронной сигареты.

Напомним, 26 июня он взял ее у бабушки на подоконнике, решил опробовать по дороге домой. Поднес к лицу, и в этот момент раздался взрыв. Большой и указательный пальцы врачи спали лишь чудом. В указательный вставили спицы – их-то и будут снимать на следующей неделе. Врачи признают: чувствительность вряд ли когда-нибудь восстановится полностью. Но это лучше, чем ампутация.

- Мы только недавно поняли: очки от солнца спасли ему глаза, - рассказала корреспонденту KP.RU бабушка мальчика Алла Алексеевна. – У него же из груди осколки вынимали. Что было бы, если б они в глаза попали? Страшно подумать!

Откуда сигарета взялась в доме пенсионерки? Это сейчас пытаются выяснить полицейские. Сама Алла Алексеевна нашла «электронку» в почтовом ящике. Камеры видеонаблюдения засняли какого-то неизвестного паренька или девушку, этот человек подкинул сигарету в ящик еще 18 июня.

- Его личность пока не установлена, - сообщил KP.RU адвокат Константин Ерохин. – Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», мальчик признан потерпевшим.

Камера сняла человека, подбросившего электронную сигарету, которая взорвалась в руках у подростка

Камера сняла человека, подбросившего электронную сигарету, которая взорвалась в руках у подростка

Фото: Кадр видео

Экспертам предстоит установить, что стало причиной взрыва – дефект сигареты или чей-то злой умысел (по одной из версий, под сигарету могли замаскировать взрывное устройство).

Но есть и третий вариант: вполне вероятно, что сигарета была просто дешевой подделкой. Тем более, что их на рынке – пруд пруди.

В июле столичные полицейские задержали целую группировку, которая ввозила в Россию из Восточной Азии «электронки» под видом мелкой бытовой техники. Контрафакт продавали через интернет магазины и оформляли для них поддельные сопроводительные документы. Экспертиза показала, что товар был весьма небезопасен: по крайней мере, содержание никотина каждой сигарете заметно превышало те показатели, которые якобы заявлял производитель.

Силовики изъяли партию из 150 тысяч контрафактных «электронок» стоимостью более 600 млн рублей и возбудили уголовное дело. Могла ли взорвавшаяся сигарета быть из подобной партии, пока не ясно. Следствие это выясняет.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП