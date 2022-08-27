В Санкт-Петербурге создадут кинематографический арт-кластер

В Санкт-Петербурге появится новое креативное арт-пространство.

Новое креативное кинопространство – кинематографический арт-кластер, призванный объединить и экспертов, и любителей этого вида искусства, создается в Санкт-Петербурге. Учредителем его стал телеканал о кино «КИНО ТВ».

После ухода с российского рынка западных фильмов российская киноиндустрия получила шанс полноценно расправить крылья в новых экономических и социальных реалиях, считают на «КИНО ТВ».

«Нам пора импортозаместиться – не только технологически, но и идеологически – и в этом важнейшем из искусств», - считает заместитель Председателя Госдумы Федерального собрания РФ Пётр Толстой.

Толстой с горечью высказался о том, что в индустрии кино Россия в какой-то момент потеряла суверенитет.

«Наши молодые дарования начали переснимать голливудские фильмы «план в план». На киноплощадках вы сейчас не найдёте ни одной камеры или светового прибора, произведённого в России. Мы забыли, что наша школа кино была признана во всём мире: Тарковский, Параджанов, Шахназаров, Чухрай, Михалков, Габриадзе, Иоселиани… – сотни великих фамилий. Понадобилось всего 30 лет, чтобы о них забыть, превратиться в окраину мировой киножизни», - заявил зампред.

Ведущий программы «Индустрия кино», Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев назвал идею открытия кинокластера «КИНО ТВ» в Санкт-Петербурге замечательной и выразил надежду, что Санкт-Петербург снова станет законодателем нового суперсовременного стиля кинопросмотров, « где кино специально показывают, где о нём рассказывают, где можно его обсудить, поспорить и запомнить такой поход надолго»

Кинокритик Егор Москвитин посоветовал учредителям сфокусироваться на учебных программах и лабораториях для представителей различных киногильдий и воспитании «ленинградской» школы кинокритики, а поэт и сценарист Юрий Арабов выразил надежду, что новое пространство станет дискуссионной площадкой и сосредоточится на образовании молодежи.

«Молодёжи, чтобы воспринимать авторское кино, требуется понимание хотя бы того, что такое мифология, что такое литература, что такое русская литература, что такое зарубежная литература, какая между ними разница. Это же важные вещи. Если в новом пространстве организовать серию лекций по этим направлениям, это было бы очень здорово», - сказал Арабов.

Поддержали идею и российские актеры. Дмитрий Певцов высказался о необходимости поддерживать кино, которое призывает к общечеловеческим ценностям, а Борис Щербаков призвал показывать «только свое кино»

«Нужно искать российского героя. А они есть, и их много», - резюмировал Певцов.