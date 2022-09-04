Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2022 16:27

"Надеюсь, это ошибка": Друзья бывалого походника из Москвы не верят, что он разбился на Ключевской сопке

Знакомая Павла Селяничева не может поверить, что он погиб на Ключевской сопке
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Москвич Павел Селяничев погиб на Ключевской сопке.

Москвич Павел Селяничев погиб на Ключевской сопке.

Фото: Социальные сети

“Эльбрус – первая першина, которая мне покорилась и которая стала для меня отправной точкой в альпинизме”, - писал в прошлом году в соцсетях Павел Селяничев. На фотографиях – уставший, но страшно довольный молодой человек. А еще горы, снега, облака.

Таких снимсков в профиле Павла много: он много пушествовал и обожал покорять самые разные вершины: гора Белуха в Алтае, Казбек на Кавказе, Монблан в Альпах.

Павел покорил немало горных верщин.

Павел покорил немало горных верщин.

Фото: социальные сети

В сентября имя Павла появилось в списке погибших на Камчатке. Напомним, 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов отправилась покорять вершину вулкана Ключевская сопка, но половина погибла. Об этом в МЧС 3 сентября сообщил гид и запросил помощь.По предварительным данным, туристы двигались в связке, сорвался один, потянул за собой остальных.

Эвакуировать выживших спастели не могут до сих пор: на Камчатке разыгрался страшный шторм, видимость нулевая, вертолет не может долететь до нужной точки, на высоте – сильный ветер, мороз и снег. Оставшиеся вживых туристы и гиды ждут помощи больше суток, у одного из них сломана нога.

Изначально сообщалось о пяти погибших, позже стало известно еще об одном, в списке жертв значится и имя Павла Селяничева.

- О гибели Павла я узнала от журналистов, и если честно, до сих пор надеюсь, что это какая-то ошибка, - призналась корреспонденту kp.ru его знакомая. - Это ведь не первый его поход, он горы очень любит, часто говорит о них, к восхождениям готовился тщательно. Он вообще – человек очень спортивный, активный, а еще – добрый и отзывчивый. Безумно жаль, если это все правда.

Павел Селяничев был опытным альпинистом.

Павел Селяничев был опытным альпинистом.

Фото: Социальные сети

В Камчатком крае следователи уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”, вероятно, они будут оценивать, все ли меры безопасности предприняли гиды и их компания-работодатель при организации этого похода. Впрочем, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы максимум на четыре года.

Тем временем спасатели в очередной раз пытаются добраться до альпинистов, ставших жервами коварного вулкана.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пробиться к выжившим мешает непогода»: что известно о гибели шести туристов на Ключевской сопке на 4 сентября 2022 года

Гид, выживший после ЧП на Ключевской сопке, связывается со спасателями по спутниковому телефону (подробнее)

Происшествия: ЧП