"Надеюсь, это ошибка": Друзья бывалого походника из Москвы не верят, что он разбился на Ключевской сопке

Москвич Павел Селяничев погиб на Ключевской сопке. Фото: Социальные сети

“Эльбрус – первая першина, которая мне покорилась и которая стала для меня отправной точкой в альпинизме”, - писал в прошлом году в соцсетях Павел Селяничев. На фотографиях – уставший, но страшно довольный молодой человек. А еще горы, снега, облака.

Таких снимсков в профиле Павла много: он много пушествовал и обожал покорять самые разные вершины: гора Белуха в Алтае, Казбек на Кавказе, Монблан в Альпах.

Павел покорил немало горных верщин. Фото: социальные сети

В сентября имя Павла появилось в списке погибших на Камчатке. Напомним, 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов отправилась покорять вершину вулкана Ключевская сопка, но половина погибла. Об этом в МЧС 3 сентября сообщил гид и запросил помощь.По предварительным данным, туристы двигались в связке, сорвался один, потянул за собой остальных.

Эвакуировать выживших спастели не могут до сих пор: на Камчатке разыгрался страшный шторм, видимость нулевая, вертолет не может долететь до нужной точки, на высоте – сильный ветер, мороз и снег. Оставшиеся вживых туристы и гиды ждут помощи больше суток, у одного из них сломана нога.

Изначально сообщалось о пяти погибших, позже стало известно еще об одном, в списке жертв значится и имя Павла Селяничева.

- О гибели Павла я узнала от журналистов, и если честно, до сих пор надеюсь, что это какая-то ошибка, - призналась корреспонденту kp.ru его знакомая. - Это ведь не первый его поход, он горы очень любит, часто говорит о них, к восхождениям готовился тщательно. Он вообще – человек очень спортивный, активный, а еще – добрый и отзывчивый. Безумно жаль, если это все правда.

Павел Селяничев был опытным альпинистом. Фото: Социальные сети

В Камчатком крае следователи уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”, вероятно, они будут оценивать, все ли меры безопасности предприняли гиды и их компания-работодатель при организации этого похода. Впрочем, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы максимум на четыре года.

Тем временем спасатели в очередной раз пытаются добраться до альпинистов, ставших жервами коварного вулкана.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пробиться к выжившим мешает непогода»: что известно о гибели шести туристов на Ключевской сопке на 4 сентября 2022 года

Гид, выживший после ЧП на Ключевской сопке, связывается со спасателями по спутниковому телефону (подробнее)