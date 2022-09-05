На что потратить баллы программы «Миллион призов»?

Планируете голосовать онлайн на муниципальных выборах в Москве 9 - 11 сентября? Проверьте правильность заполнения учетной записи на сайте mos.ru. Жители столицы уже получают коды для розыгрыша различных полезных вещей в рамках акции #Выбираем

Вместе2022 программы «Миллион призов». Таким образом появляется возможность потратить призовые баллы на одежду, обувь, канцелярские принадлежности (не забываем, сентябрь - первый месяц учебного года!) и билеты в лучшие театры Москвы.

От подгузников до парты

Но благотворительность - лишь один из возможных вариантов. Например, участники электронного голосования также смогут потратить баллы акции «Миллион призов» на детские товары.

«Среди партнеров программы «Миллион призов» есть несколько магазинов детских товаров, где москвичи могут приобрести за баллы все необходимое для школы, - уточняет пресс-служба столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. - Например, бархатную бумагу для урока технологии или меч для роли принца в школьном спектакле. Также можно потратить баллы на одежду и обувь для школы. Для дошкольников можно купить игрушки, книги и развивающие пособия, а для самых маленьких - детское питание, коляску, подгузники и многое другое. А если нужен новый письменный стол или кроватка, то баллы, необходимые для приобретения, можно обменять в магазине товаров для дома».

Отмечается, что москвичи с детьми также смогут потратить баллы на посещение театров, музеев и парка развлечений. Партнерами программы выступили 22 столичных театра и 18 музеев: Московский театр на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Современник», Театр Олега Табакова, «Ленком Марка Захарова», Театр кошек Юрия Куклачева, Музей-панорама «Бородинская битва», Музей-усадьба «Кусково», Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова и другие.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Важно!

Прокачать бизнес

«Маленьким компаниям участие в акции позволяет сделать так, чтобы о них узнали через инструменты электронного голосования, а большим компаниям она приводит новых клиентов и покупателей, которые решили воспользоваться скидкой. Акция «Миллион призов» для бизнеса - очень интересный путь коммуникации с клиентом», - резюмирует PR-директор сети магазинов «Детский мир» Наталья Рычкова.«Миллион призов» имеет и обратную сторону - это хорошее подспорье для развития бизнеса. В компании «Авоська» отметили, что акция помогает торговой сети привлекать новых покупателей.

«Механика акции максимально прозрачна и проста в использовании как для покупателя, так и для партнера, что также влияет на успешность проекта и его востребованность, - пояснили в компании. - Анализируя опыт прошлого сотрудничества, мы, со своей стороны, можем сделать выводы, что акция пользуется большой популярностью у граждан и имеет положительный отклик. Акция, несомненно, несет пользу обществу, так как поощряет активную гражданскую позицию среди жителей города и поддерживает бизнес».

«Данная акция несет выигрыш для всех участников, - отмечают в пресс-службе обувной компании Zenden. - В нашем случае жители Москвы могут приобрести качественную и доступную обувь в магазинах Zenden, используя полученные баллы. А у компании как у партнера акции появляются новые покупатели, увеличивается известность бренда».

АКТУАЛЬНО

Проголосовать на выборах муниципальных депутатов москвичи смогут в любой из отведенных для этого дней - 9, 10 или 11 сентября. Сделать это можно на избирательном участке или удаленно, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Пользоваться ею стало еще удобнее: благодаря созданному в этом году электронному реестру избирателей участвовать в выборах теперь можно без предварительной регистрации. Раньше списки избирателей велись на бумаге. Информация о горожанах собиралась в государственной автоматизированной системе «Выборы», затем списки распечатывали на избирательных участках на принтере. Члены комиссии вручную делали в них записи. Теперь же все списки ведутся в компьютере. Как только избиратель получает бюллетень, бумажный или электронный, в реестре сразу появляется отметка об этом. При этом остальные способы голосования блокируются: отдать свой голос онлайн, а затем проголосовать еще раз на избирательном участке уже не получится.

Москва станет первым городом России, где на выборах 2022 года будет использован электронный реестр избирателей. Для столичного мегаполиса, в котором проживают несколько миллионов человек, его создание было острой необходимостью. Благодаря электронной базе данных исчезнут многие ошибки. Например, электронный реестр не может посмотреть не ту строку или спутать двух тезок по фамилии.