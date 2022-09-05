«Жуткое зрелище! Ожившая туча!»: Москвичи сняли «сошедшую с ума» стаю птиц, которая кружила над городом, складываясь в фигуры

Жители северо-востока Москвы сняли на видео странное поведение птиц.

Жители северо-востока Москвы сняли на видео странное поведение птиц. Огромная стая (по прикидкам жителей района Северный, в ней было более тысячи особей!) около получаса хаотично кружилась над многоэтажками, складываясь в различные фигуры. То это был длинный изогнутый «рогалик», а через пару секунд он внезапно менял направление, превращаясь в огромную «грушу» зависший над прудом, а еще через несколько минут стая разбивалась надвое, скручиваясь в спираль…

По словам местных жителей, в стаю собрались скворцы, которые почти все лето жили на крышах многоэтажных домов. За их «танцами» в небе наблюдали несколько десятков человек.

В соцсетях района - десятки комментариев.

«Жуткое зрелище! Как ожившая туча!»

«Это точно птицы, а не огромные пчелы?»

«Такое ощущение, будто ими руководит кто-то извне. Они нам тут не устроят сцену из фильма ужасов «Птицы»?!»

Впрочем, специалисты объясняют: происходящее - нормальное сезонное явление именно для скворцов. У него даже научный термин есть с «кошачьим» названием - мурмурация.

Огромная стая (по прикидкам жителей района Северный, в ней было более тысячи особей!) около получаса хаотично кружилась над многоэтажками, складываясь в различные фигуры.

- То, что мы наблюдаем на этом видео - скворцы готовятся к отлету на юг, - рассказал KP.RU орнитолог Вадим Мишин. - Для этого они собираются в большую стаю и занимаются, как это назвали бы военные, «боевым слаживанием». Отрабатывают предстоящий совместный полет. То есть, они учатся летать так, чтобы в движении держаться на оптимальном расстоянии друг от друга, не мешать и не биться. Самое поразительное - и это до сих пор не могут объяснить ученые - вожака в такой стае нет, птицы двигаются и меняют направление инстинктивно. Пожалуй, кроме скворцов из наших птиц никто так не летает. У других видов стаи формируются совершенно иначе.

По словам Вадима Мишина, мурмурация служит для скворцов не только совместной тренировкой полета, но и защитой от хищников.

- Также ведут себя в морях стаи некоторых видов рыб - сайры, сельди. Они так защищаются от хищников. Понятно, что в небе хищников меньше, чем в воде, но тем не менее. Стаю скворцов хищная птица не воспринимает, как потенциальную добычу. Она воспринимает такой объект как нечто огромное и опасное.

Кстати, наши «московские» скворцы на зиму мигрируют на север Африки. Но иногда могут останавливаться и на юге Европы. Например, в 2009 году скворцы стали настоящим стихийным бедствием для Рима. В «Вечный город» прилетели на зимовку несколько десятков миллионов (!) птиц. Буквально за пару дней все крыши, улицы, а вместе с ними и достопримечательности итальянской столицы оказались покрыты слоем помета.