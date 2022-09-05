Трагедия произошла на концерте Михаила Шуфутинского в Кремле третьего сентября

Трагедия произошла на концерте Михаила Шуфутинского в Кремле Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гранд шансона и ресторанной песни Михаил Шуфутинский давал концерт «Третье сентября, или 30 лет спустя» в Кремлевском дворце. Желающих набралось много, билеты были практически распроданы. Фанаты толпились возле входа. Как вдруг стали доноситься крики: "Скорую, скорую". Одному из фанатов стало плохо возле входа в зрительный зал.

- Мужчине резко стало плохо. Он потерял сознание и упал. Ему 64 года. В Кремлевском дворце были медики, которые быстро прибежали, пытались оказать медицинскую помощь, но мужчина скоропостижно скончался, - рассказал kp.ru источник в экстренных службах города.

Как рассказали kp.ru, на концерт 64-летний Эдуард (ред. имя изменено) пришел с супругой. Пара заранее купила билеты, ближе к дате их практически уже не было.

- На концерте был почти полный зал. Много фанатов у Шуфутинского, - рассказал Александр, зритель концерта.

- А концерт начался вовремя?

- Да. Я даже не знал, что такое произошло перед концертом. Там же входов много.

Позже врачи сообщили, что резкая смерть мужчины связана с нарушением работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

- По предварительным данным, причиной стал оторвавшийся тромб. У мужчины были проблемы со здоровьем, - сообщил источник в экстренных службах города.