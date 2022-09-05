Метеорологи рассказали, когда в Москву придёт бабье лето в 2022 году

В целом же погода в начале сентября на 5 - 6 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам. Фото: Евгения ГУСЕВА

С первыми заморозками вас! В ночь на 5 сентября на востоке Московской области воздух впервые в сезоне остыл до -2 градусов.

Минувшие выходные во многих регионах Европейской части России отметилось новыми температурными рекордами - они установлены в Смоленской, Калужской, Орловской, Липецкой, Калининградской областях. Но не по жаре, как мы привыкли. А по ночным холодам. Подморозило с Тверской, Новгородской и Псковской областях. В ближайшие ночи зона заморозков охватит также Ивановскую, Рязанскую, Ярославскую области.

Виноват в ранних холодах скандинавский антициклон. С одной стороны, он закачивает ледяной воздух из Арктики. С другой, в облаках много прояснений, и они, как дырявое одеяло, не защищают землю от выхолаживания. В целом же погода в начале сентября на 5 - 6 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

Во вторник, среду и четверг (6 - 8 сентября) Гидрометцентр России обещает москвичам всего +11…+13 градусов. По ночам +2…+7, в Подмосковье возможны заморозки до -2.

В пятницу и выходные (9 - 11 сентября) чуть теплее, +15…+17 градусов. И без дождей.

- В ближайшие выходные погода будет более комфортной, чем в рабочие дни. Может быть, ещё 16 - 17 сентября на пару-тройку дней температура воздуха превысит отметку +15 градусов. Но считать это бабьим летом нельзя. Классического бабьего лета с солнечной сухой погодой и 20-градусным теплом в сентябре не будет, - не радует прогнозами главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- А так вообще бывает, осень без бабьего лета?

- Случается, что сентябрь без бабьего лета - зато в начале октября очень тепло, - оставляет надежду Татьяна Позднякова.

С ней согласны и синоптики центра «Фобос». Сентябрь, по их расчётам, будет холодным. Зато октябрь 2022 окажется теплее, чем обычно, на 1 - 2 градуса. А ноябрь - даже на 3 градуса. Так что компенсацией за холодные аномалии сентября станет необычайное тепло поздней осенью.