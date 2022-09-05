Ресторану Моргенштерна грозит закрытие из-за антисанитарии и странного запаха еды

Последние полгода у рэпера Моргенштерна совсем плохо идут дела. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние полгода у рэпера Моргенштерна совсем плохо идут дела. Его признали иноагентом, музыкант покинул Родину, а его ресторанный бизнес попал под угрозу закрытия.

- После длительных проверок поступило обращение в суд, чтобы рассмотреть возможность временно закрыть заведение на срок до трех месяцев или выписать штраф заведению, - рассказал источник KP.RU в правоохранительных органах.

Бар-ресторан KAIF Provenance на Большой Дмитровке открылся два года назад. Атриум украшен зеленью, но в концепции важен не интерьер, а обширная барная карта. В первый год существования звездного ресторана, известные блогеры приходили сюда отмечать свои Дни рождения. Заходил сюда и сам Алишер Моргенштерн.

Обычные посетители не все оставались довольными после посещения ресторана, так как не нравилось обслуживание, цены и качество еды. Свои отзывы они оставляют в интернете:

- Кухня посредственная, стейк и рыба приготовлены откровенно на 3 из 10.

- Праздновали День рождения, на небольшую компанию, чек на 25 тысяч рублей. Блюда - эффекта вау не присутствовало. Фирменный коктейль по вкусу, как моча носорога. Оставляют послевкусие как будто ты пьешь "Тархун" из недорого супермаркета, смешанный со стиральным порошком. На крутой рестик это место не тянет.

Заведение пока продолжает работать и готовить салаты для посетителей Фото: Алиса ТИТКО

- Самое ужасное заведение в Москве. От музыки идет кровь из ушей, ну ладно Моргенштерн, но музыка из 2000-х. Обслуживание просто ноль.

- Странная музыка и странный запах еды. Я специально тащился в Москву ради «Кайфа», но когда зашел туда, я не словил этого кайфа. Это похоже на обычную кальянку в Самаре, даже хуже.

В июле прокуратура Москвы инициировала проверку, так как поступили жалобы об антисанитарии.

- В ресторане в ходе проверок выявили множество нарушений. Они коснулись требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции, - рассказали в Прокуратуре Москвы.

В помещении не было запасных выходов, а также было обнаружено, что Моргенштерн сэкономил и не купил посудомоечную машину, сотрудники не имели понятия, как и где закупались продукты - документы на них отсутствовали. Не было маркировок по хранению сырого мяса и овощей.

Сам же ресторатор Алишер отреагировал на проверки в своих соцсетях: "Мы проиграли очередной суд. Короче, господа, он закрывается. Мы работаем последнюю неделю и все".

Бар-ресторан KAIF Provenance на Большой Дмитровке открылся два года назад. Фото: Алиса ТИТКО

Но после громкого заявления, оказалось, что ресторан продолжает работать и сегодня.

- Мы работаем. Никаких больше проверок не было. Бронировать места не надо, свободных столиков много, - рассказали KP.RU в заведении.

При входе посетителей просят снять верхнюю одежду, так как "открытая кухня". Повара работают в перчатках. А официанты советуют, как самые вкусные, одни из самых дорогих позиций в меню - говяжьи щечки с картофелем за 1620 рублей и бавет стейк с баклажаном 1490 рублей.

- А курить можно?

- Вообще под запретом, но мы гостям разрешаем, - говорит официант.

По предварительной информации, из-за антисанитарии ресторану грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до трех месяцев.

- Это, наверное, шутка. Мы ничего такого не слышали. Кроме Алишера есть и другие совладельцы, они нам тоже ничего не говорили, - рассказали KP.RU в заведении.