Стала известна дата открытия колеса обозрения «Солнце Москвы» возле ВДНХ

Колесо обозрения «Солнце Москвы» станет подарком к 875-летию столицы. Фото: предоставлено пресс-службой «Солнце Москвы»

Колесо обозрения «Солнце Москвы» станет подарком к 875-летию столицы, которая в ближайшие выходные будет отмечать День рождения. Официальное открытие аттракциона назначили на 10 сентября.

- Посещение аттракциона возможно в предстоящую субботу с 16.00. Колесо обозрения будет работать ежедневно, посещение организовано по сеансам, - рассказали KP.RU в пресс-службе «Солнца Москвы».

Продажа билетов открылась с 6 сентября на официальном сайте колеса обозрения - moscow-sun.ru (в разделе «Купить билет», выбрав дату и время). После открытия «Солнца Москвы» приобрести билеты можно будет также в кассах и терминалах, расположенных на территории колеса обозрения. Стоимость проката начинается от 550 рублей (подробнее смотрите ниже).

Фото: предоставлено пресс-службой «Солнце Москвы»

Напомним, что колесо обозрения «Солнце Москвы» будет самым высоким не только в России, но и в Европе – высота 140 метров. Всего 30 кабинок, каждая вместимостью до 15 человек – то есть одновременно смогут кататься 450 человек. Каждая шестая кабинка с прозрачным полом. Все оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Полный оборот колесо обозрения будет делать за 18 минут и 40 секунд.

Колесо обозрения откроется в комплексе с многофункциональным комплексом, который примыкает к аттракциону – в нем расположены кафе и театрально-игровое пространство для всей семьи «Московский ЛисаПарк».

Важно

Аттракцион будет работать ежедневно:

- понедельник-четверг с 10.00 до 22.00,

- пятница-воскресенье: 10:00 до 24:00.

Посещение колеса обозрения организовано по сеансам.

Фото: предоставлено пресс-службой «Солнце Москвы»

Тарифы на колесо обозрения «Солнце Москвы» 2022

Предусмотрено несколько категорий билетов: взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до 3 лет проходят на аттракцион бесплатно. Также у посетителей есть возможность выбрать кабину с прозрачным полом. Покупка льготного билета осуществляется только в кассах на территории «Солнца Москвы» при предъявлении документа, подтверждающего льготу.

- по будням взрослый билет - 950 рублей, детский (от 3 до 12 лет) — 750 рублей,

- в выходные и праздничные дни взрослый билет - 1150 рублей, детский - 950 рублей,

- льготный билет — 550 рублей (купить можно только в будний день в кассах аттракциона, при предъявлении документа, подтверждающего льготу),

- быстрый проход (без очередей) - в будни 1400 рублей, в выходные 1700 рублей,

- кабинка с прозрачным полом (включает быстрый проход) - 1600 рублей в будни, 1800 рублей в выходные,

- семейный билет (2 ребенка + 2 взрослых) – 3200 рублей в будни, 3950 рублей в выходные,

- «Индивидуальная аренда кабины» для праздника, романтического свидания или свадебной церемонии - 24 900 рублей в будни и в выходные.

Фото: предоставлено пресс-службой «Солнце Москвы»

VIP-сервис

Помимо основного путешествия над Москвой, москвичи и гости столицы смогут воспользоваться сервисом «Индивидуальная аренда кабины» для организации семейного или индивидуального праздника.

- Программа предусматривает более 20 форматов различных мероприятий на высоте 140 метров: романтическое свидание, регистрация брака, фотосессия, детский праздник, день рождения и многое другое, - рассказали организаторы.