Украли прямо из школы: В Москве вновь пропал мальчик, которого мама искала 12 лет

фото из личного архива

- Его украли! Моего сына снова украли! - всего пару месяцев провела со своим сыном москвичка Любовь К. До этого Сашу она искала 12 лет подряд.

Любовь - мама двух братьев-близнецов: Саши и Гриши (имена детей изменены). Саша рос здоровеньким, у Гриши врачи диагностировали ДЦП. Когда мальчикам было 2 года, отец детей Антон К. взял Сашу на прогулку. И скрылся с ним. Это был февраль 2010 года.

фото из личного архива

На протяжении 12 лет Любовь искала сына, добилась развода и возбуждения уголовного дела о похищении ребенка. Нашли мальчика в июне, когда он пришел с бабушкой (мамой Антона) в МФЦ получать свой первый паспорт.

Сашу забрали в спецчреждение, потому что к маме он относился резко негативно. Ей пришлось долго налаживать с ним контакт при помощи психологов, и летом он согласился жить с ней и с братом Гришей.

фото из личного архива

1 сентября Саша пошел в столичную школу, а 5 сентября... пропал.

- Я привела его с утра на занятия, а после седьмого урока пришла бывшая свекровь и забрала его! Ее нашли, но Саши с ней уже не было! Где он? Я уверена что его украл отец. Снова, - рассказала корреспонденту kp.ru Любовь К.

Женщина просит всех, кто видел ее сына и знает, где он сейчас находится, звонить в ОВД Свиблово по номеру 8-499-180-99-55.

По предварительным данным, Сашу увезли куда-то на машине, но Любови К. следователи пока не сообщили приметы этого автомобиля. Поиски мальчика продолжаются.

фото из личного архива

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