"Один пес уже умер, второму нужна операция за 150 тысяч": Заводчица из Истры продала чете пенсионеров дорогих собак, скрыв, что у них генетические патологии

Операция для щенка будет стоить 150 тысяч рублей. Таких денег у семьи пенсионеров нет. Фото: Личный архив

Игорь и Ирина Решульские - семья пенсионеров из Москвы. Прошлой весной супруги простились со своим питомцем ризеншнауцером. «Ризены» - крупные угольно-черные собаки с волосами на морде, похожими на бороду, очень преданные компаньоны. Решульские брали пса в истринском питомнике Gently Born, который специализируется на этой породе. Но у ризеншнауцера внезапно возникли проблемы с костями...

- Собаке вставляли новые суставы, боролись за ее жизнь, но она очень болела и умерла, - рассказала KP.RU дочь семьи Виктория. - Для родителей это была большая трагедия. Спустя полгода они захотели завести нового малыша. Заводчица тогда сказала, что суставы якобы болели, потому что за собакой неправильно ухаживали. Мы с таким утверждением не согласны, но подумали, что всякое бывает и решили попытать счастье во второй раз.

19 августа нынешнего года Решульские вновь поехали в тот же питомник. Выбрали шестимесячного щенка по кличке Медок. Выглядел он, на первый взгляд, вполне обычно. Кобелька заводчица Анна Власова оценила в 100 тысяч рублей. Покупатели попросили скидку и владелица питомника согласилась на 80 тысяч.

Однако уже на следующий день новые хозяева заметили, что Медок начал прихрамывать, а через несколько дней он совсем перестал ходить. Семья предполагает, что перед продажей его могли напичкать обезболивающими, чтобы пес какое-то время сохранял «товарный вид».

- Заводчица отнеслась к новости о проблемах с собакой равнодушно. Советовала давать обезболивающее, говорила, что это якобы особенности роста животного. Мы поехали в ветклинику на рентген и ветеринар сказал: у щенка генетическая патология. Объяснил, что такое бывает, когда в питомнике скрещиваются родственные собаки. Появляется несколько видов патологий - эпилепсия, дисплазия (неправильное развитие суставов и костей, - Авт.) и слабое сердце, - говорит Виктория. - При этом ветпаспорт щенка хозяйка питомника нам не отдала.

Ситуация патовая. Семья опасается возвращать собаку заводчице. Вдруг она решит усыпить малыша? Операция для Медка будет стоить 150 тысяч рублей. Таких денег у семьи пенсионеров нет. Но если и найти, успех хирургических манипуляций не гарантирован. Животное может остаться инвалидом на всю жизнь. Заводчица, по словам Решульских внесла их номера в черный список - дозвониться до нее семья не может.

В интернете на профильных форумах мы нашли отзывы о питомнике Gently Born. Среди откликов благодарных покупателей в стиле «Это самый лучших питомник» встречается и немало негатива. Жалуются как раз на щенков с генетическими заболеваниями и на условия, в которых содержат питомцев.

Корреспондент KP.RU позвонил по номеру владелицы питомника Анны Власовой. Когда озвучил вопрос, голос на том конце провода сообщил: заводчицы сейчас нет, она оставила свой телефон. А обсудить ситуацию с журналистами «может быть, захочет, но неизвестно когда». Сайт KP.RU открыт для комментария Анны! Номер у вас есть.

Мы дали семье Решульских послушать запись разговора с женщиной, которая якобы носит телефон заводчицы. Те опознали в нем голоса Анны Власовой. Сейчас семья ведет юридические консультации по поводу обращения в суд и полицию.