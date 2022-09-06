«Собаки без намордника – бич поселка»: что известно об убийстве собачницы в Новой Москве

Татьяна Першуткина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вечером 5 сентября в Новой Москве была убита 49-летняя Татьяна Першуткина, до своего дня рождения она не дожила всего дней 20. Все произошло в поселке Вороновское недалеко от деревни Троицы.

Сейчас проверяются разные версии, в том числе – об убийстве из-за собаки. По некоторым данным, в тот вечер Татьяна и ее друг Юрий Новиков выгуливали свою овчарку. Случайный прохожий сделал замечание по поводу того, что крупная собака бегает без намордника и поводка. Татьяна ответила, завязался жаркий спор, незнакомец вдруг вытащил пистолет и выстрелил ей в голову.

Возможно ли это? Местные жители говорят, что вполне.

- Собаки без намордника – настоящий бич поселка, - рассказала корреспонденту KP.RU Екатерина. – Люди считают, что могут даже на детской площадке выгуливать, к примеру, агрессивного бультерьера без поводка и намордника. Вполне, вероятно, что такая история могла произойти. Безумно жалко, конечно, что в результате погиб человек.

Однако есть в этой истории и другой поворот: Юрий Новиков, пока Татьяна ссорилась с прохожим, оттаскивал собаку – овчарка пыталась кинуться на защиту хозяйке. Но, услышав выстрел, якобы сначала отвел животное домой и лишь потом поспешил к ней на помощь. К тому моменту она была уже мертва.

Юрий Новиков, пока Татьяна ссорилась с прохожим, оттаскивал собаку – овчарка пыталась кинуться на защиту. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эта версия вызывает множество вопросов и сомнений. Особенно у тех, кто Юрия знал лично:

- Он служил в горячих точках, потом служил в МВД, сейчас работает начальником охраны местного ресторана, играет в футбол за ветеранов. Человек порядочный, приветливый, всегда готовый прийти на помощь. Такое поведение совершенно на него не похоже, - заявила знакомая семьи Людмила.

Что же на самом деле произошло в тот вечер, теперь предстоит установить следователям. Уголовное дело уже возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Прохожий пока не установлен и не задержан.

- Место, где все это произошло, находится вдалеке от жилых домов, там нет камер видеонаблюдения, даже телефоны плохо ловят, - рассказал корреспонденту KP.RU собственный источник в правоохранительных органах.

Так что пока свою версию событий следователям излагает Юрий Новиков. Сочтут ли ее правдивой, пока не ясно.

- Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия, - сообщили в ГСУ СК РФ по Москве. – Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели.