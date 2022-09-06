В Москве будет создан "кинематографический" квартал с улицами Табакова и Миронова

Сергей Собянин присвоил имена выдающихся деятелей кино улицам рядом с "Мосфильмом". Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин присвоил имена выдающихся деятелей кино улицам рядом с "Мосфильмом". Соответствующее постановление о присвоении новым улицам в районе Раменки подписано 6 сентября.

- В Москве будет создан "кинематографический" квартал.

Наименования улиц выбрали москвичи, принявшие участие в серии голосований на платформе "Активный гражданин". В каждом голосовании участвовало порядка 185 тысяч человек. Всего было собрано свыше 2 млн мнений, - сообщили в мэрии Москвы.

"Кинематографический" квартал строится рядом с Мосфильмовской улицей. Теперь улицы официально названы в честь любимых многими поколениями зрителей актеров и режиссеров: Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского, Андрея Миронова, а также Сергея Бондарчука и Леонида Гайдая.

- Также принято решение о продлении Мосфильмовской улицы за счет присоединения к ней проектируемого проезда № 1323, продолжающего его участка проектируемого проезда № 1324 и проектируемого проезда № 6094А, - сообщили в мэрии Москвы.

Конкретно

Где появятся улицы с именами известных деятелей кино?

- улица Алексея Баталова, - проектируемый проезд № 739 от проспекта Генерала Дорохова до проектируемого проезда № 1324 –

- улица Василия Ланового - проектируемый проезд № 739 от проектируемого проезда № 1324 до улицы Лобачевского,

- улица Сергея Бондарчука - проектируемый проезд № 739Б,

- улица Олега Табакова - проектируемый проезд № 1322А,

- улица Анатолия Папанова - проектируемый проезд № 1322,

- улица Евстигнеева - проектируемый проезд № 1324А,

- улица Раневской - проектируемый проезд № 1324 от проспекта Генерала Дорохова вдоль реки Раменки,

- улица Гайдая - проектируемый проезд № 3631,

- улица Янковского - проектируемый проезд № 1323А, примыкающий к проектируемому проезду № 1323,

- улица Смоктуновского - юго-восточный участок проектируемого проезда № 1323А, пересекающему проектируемый проезд № 739,

- улица Миронова - проектируемый проезд № 739А