Вора в законе Гию Длинного нашли с простреленной головой в Новой Москве

В следствии считают, что 68-летний мужчина пытался покончить с собой. Фото: Прайм-Крайм

После странного происшествия в Новой Москве в реанимацию одной из столичных больниц привезли 68-летнего вора в законе Гию Диаквнишвили, он же Гия Длинный. У мужчины огнестрельное ранение в области виска. Место действия - деревня Мостовское, в 5 километрах от Щербинки.

- Мужчина был доставлен в больницу с территории закрытого коттеджного поселка, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Соседи слышали выстрел. Мужчину в крови обнаружил один из его знакомых.

В следствии две версии - покушение на убийство и попытка самоубийства.

На месте нашли газовый пистолет, переделанный под боевой.

Гия Диаквнишвили считается одним из самых авторитетных воров в законе грузинского происхождения. Известно, что в его богатой биографии пять судимостей. Дважды, еще в союзные времена, он отбывал наказание в Армянской ССР за разбой. В 80-е был осужден в Ленинграде за хранение наркотиков. В 2000-е и 2010-е сидел еще два раза по той же статье.

По данным сайта Прайм-Крайм, последний раз Гию Длинного задерживали в 2017 году во время воровской сходки в ресторане на Комсомольском проспекте - вместе с «законниками» грузинского и славянского происхождения.