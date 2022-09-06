Раненая медведица из Диксона оказалась медведем

В Московский зоопарк привезли медведя с Диксона. Фото: из соцсетей

Московский зоопарк продолжает осмотр медведицы из Диксона, которую утром доставили в столицу. И одно из важных заявлений: медведица оказалась медведем.

- Это не медведица, а медведь. Ветеринарные врачи выяснили это при более детальном осмотре, - рассказали KP.RU в Московском зоопарке.

Врачи говорят, что шансы на спасение животного по-прежнему не самые высокие. Медведь находится в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

- Перелет из Норильска дался медведю не просто. Он находился в грузовом отсеке самолета, сильно стрессовал, очень волновался. Но по прибытии в Москву немного успокоился, - рассказали в Московском зоопарке.

На теле косолапого обнаружили 40-50 огнестрельных ранений разного диаметра. Фото: социальные сети

О сроках обследования врачи говорить пока не готовы, как и давать предварительные прогнозы на восстановление. В настоящее время специалисты осматривают медведя, изучают его раны. Его уже отправили на рентген, который поможет понять, почему у мишки отказали нижние лапы. Только после этого можно будет понять, сможет ли белый медведь самостоятельно ходить. Сейчас врачи опасаются, что подвижность задних конечностей связана с отеком спинного мозга.

Врачи подтвердили, что в медведя стреляли. Были обнаружены множественные огнестрельные ранения разного диаметра - порядка 40-50 отверстий. Предположительно, по данным Московского зоопарка, это были выстрелы картечью.

- Сейчас медведь получает антибиотики и обезболивающие. Более точное заключение будет дано позже, когда удастся провести детальное сравнение рентгеновских снимков, - сообщила Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора.

Напомним, что пострадавшего медведя с острова Диксон обнаружили местные жители. Вероятно, что в него стреляли самодельной картечью. За помощью обратились к врачам из Москвы, которые осмотрели его на месте и приняли решение о транспортировке животного в столицу.