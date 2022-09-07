Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9 - 11 сентября

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве завершил все подготовительные работы и сообщил о полной готовности к проведению выборов 9 - 11 сентября. На последнем перед голосованием заседании обсудили готовность избирательных комиссий, а также системы электронного голосования и наблюдения за его проведением.

- Остается немного времени до проведения выборов. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полностью готов. Было проведено тестовое голосование, проведена совместная работа с Мосгоризбиркомом. Завершился набор в корпус наблюдателей. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно, - сказал Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Наблюдатели готовы»

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

- Всего в корпус наблюдателей записался 10 621 человек. Все они прошли специальное обучение по работе на избирательных участках и готовы приступить к выполнению своих обязанностей, - уточнил Вадим Ковалев.

Возможность наблюдать за ходом голосования будет предоставлена сотрудникам политических партий. Специально для этого Общественный штаб подготовил рабочие места - их будет более 60.

Накануне выборов состоится еще одно важное мероприятие, которое было анонсировано на заседании Общественного штаба, - это церемония разделения ключа расшифрования для подсчета электронного голосования. Такой процесс был и на тестовом голосовании. Ключ расшифрования будет разделен между «хранителями» 8 сентября.

На выборах также будут работать видеонаблюдатели, которые смогут приезжать в Общественный штаб в деловом квартале «Красная Роза» и отслеживать процесс голосования на участках, при выявлении нарушений - оперативно сообщать о них.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Все системы протестированы»

Система дистанционного электронного голосования и электронный реестр избирателей уже готовы. Внедрение новых технологий позволило москвичам не регистрироваться заранее на дистанционное электронное голосование. Теперь в любое время можно выбрать удобную форму голосования: отдать голос через смартфон или прийти на избирательный участок лично.

- Качество работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве высокое. Дистанционное электронное голосование стало привычным, этот инструмент применяется уже на постоянной основе, помимо этого, мы внедряем новшество - электронные списки избирателей. Новшество охватывает более 7,5 млн избирателей. Для того чтобы все состоялось хорошо, необходимы два условия: обойтись без технических сбоев и чтобы человеческий фактор нас не подвел, - сказала Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии.

Рабочие места членов избирательных комиссий, как уточнила Ольга Кириллова, оборудованы сканерами для паспортов. Все сотрудники прошли обучение, как с ними обращаться. За состоянием сканеров будут следить технические специалисты.

- Все тестирования электронного списка и онлайн-голосования пройдены успешно. Наблюдатели смогут записывать в блокчейн проверочные транзакции. Их мы тоже протестировали, чтобы все могли наблюдать в реальном времени за выборами, - сказал Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.